Emekli ikramiyesinin tüm ayrıntıları belli oldu

İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

12.3 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.



NE KADAR ÖDENECEK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekliler ve maluller biner lirayı alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiye tutarı hisse veya iş göremezlik oranına göre farklılık gösterecek. İkramiyede kesinti ve haciz yapılamayacak.



EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?

Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabilecek. Ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi ödenecek.



2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 700 lira olacak.



SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?

İş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranına göre ödeme yapılacak. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise 500 lira verilecek.



YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekliler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte aylık alıyor olmak gerekiyor.



NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiye Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Ödeme tarihleri SGK tarafından önceden duyurulacak.



NASIL ÖDENECEK?

Maaş hesabına yatırılacak.



SADECE BU YIL MI VERİLECEK?

Hayır. Bu yıldan başlayarak her yıl dini bayramlar öncesi ikramiye verilecek.



TUTAR ARTACAK MI?

İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak daha sonra düzenleme yapılarak ödeme tutarı artırılabilecek.



MÜJDELER BU HAFTA YASALAŞIYOR

Meclis, bu hafta milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 'torba tasarı' için yoğun mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu'nda, 8 Mayıs'ta, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi bin lira ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren tasarının görüşülmesine başlanacak. Tasarının bu hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyor..