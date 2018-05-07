Rengini belli etti! İşte oyunu vereceği isim

Türkiye 24 Haziran seçimlerine kilitlenmişken sanat ve spor camiasından bazı isimler kimi destekleyeceklerini açıkça dile getirmeye başladı. Bu isimlerden biri de Hakan Taşıyan.
"MUHARREM İNCE" DEDİ
'Güz Gülleri' şarkısı ile bir döneme damga vuran, ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen ve sesi soluğu çıkmayan Hakan Taşıyan, sosyal medya hesabından CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi destekleyeceğini ilan etti.
AŞIK VEYSEL'İ RAHMET ANDI
Hakan Taşıyan, Twitter hesabından, "Uzun İNCE bir yoldayım gidiyorum gündüz gece Aşık Veysel'i saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini paylaştı.
SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZMÜŞTÜ
Hakan Taşıyan en son böyle görüntülenmişti. Taşıyan'ın bu hali hayranlarını üzmüştü.