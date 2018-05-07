İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket

24 Haziran 2018'de erken seçim kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket ortaya çıktı. AK Parti'nin yaptırdığı ankette Erdoğan'ın ilk turda, yüzde 55 civarında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçileceği sonucu çıktı.

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti yaptığı son anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...



AK Parti, Türkiye'de bir siyasi partinin alabileceği en yüksek oy oranını alan parti oldu. Fakat yeni sistem daha fazla oya ihtiyaç duyulmasına neden olacak.



ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLECEK

AK Parti'nin yaptırdığı tüm kamuoyu yoklamalarında, Erdoğan'ın ilk turda, yüzde 55 civarında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçileceği sonucu çıktı.



Fakat AK Parti'nin hâlen 1 Kasım 2015'te aldığı yüzde 49,5'luk oy oranını korumasına rağmen, yeni sisteme göre TBMM'de tek başına çoğunluğu elde edemediği görülüyor.



İTTİFAKLA YÜZDE 50 AŞILIYOR

AK Parti, MHP ve BBP'nin dâhil olduğu ‘Cumhur İttifakı'nın' ortak oylarının ise yüzde 50'yi rahatlıkla aştığı belirtiliyor.



Ancak AK Parti'nin en önemli felsefesi "tek başına iktidar" olmak. Dolayısıyla ittifaka rağmen partinin tüm seçim stratejisini bu oy oranını tek başına yakalamak üzerine kurması bekleniyor.