İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti yaptığı son anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...
AK Parti, Türkiye'de bir siyasi partinin alabileceği en yüksek oy oranını alan parti oldu. Fakat yeni sistem daha fazla oya ihtiyaç duyulmasına neden olacak.
ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLECEK
AK Parti'nin yaptırdığı tüm kamuoyu yoklamalarında, Erdoğan'ın ilk turda, yüzde 55 civarında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçileceği sonucu çıktı.
Fakat AK Parti'nin hâlen 1 Kasım 2015'te aldığı yüzde 49,5'luk oy oranını korumasına rağmen, yeni sisteme göre TBMM'de tek başına çoğunluğu elde edemediği görülüyor.
İTTİFAKLA YÜZDE 50 AŞILIYOR
AK Parti, MHP ve BBP'nin dâhil olduğu ‘Cumhur İttifakı'nın' ortak oylarının ise yüzde 50'yi rahatlıkla aştığı belirtiliyor.
Ancak AK Parti'nin en önemli felsefesi "tek başına iktidar" olmak. Dolayısıyla ittifaka rağmen partinin tüm seçim stratejisini bu oy oranını tek başına yakalamak üzerine kurması bekleniyor.
- Canlı yayında müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle ilan ettiTüm izinler iptal edildi! Ankara teyakkuzdaBu fotoğraflara ne diyeceksiniz? ABD fena yakalandıNATO'nun dev tatbikatı başladı! 7 ülke katılıyor15 bin sözleşmeli personel alınacakBAE geri vites yaptı!İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketŞok Marketler için büyük gün!Bu yorgancı koruma altında
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:06 Güneş 05:48 Öğle 13:07 İkindi 16:58 Akşam 20:13 Yatsı 21:48
- 22°C Adana
- 18°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 24°C Amasya
- 21°C Ankara
- 24°C Antalya
- 24°C Artvin
- 24°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 102.000 -0.58
- Altın: 179,645 0.57
- Dolar: 4,2505 0.69
- Euro: 5,0691 0.36
İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket
24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti yaptığı son anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bu yorgancı koruma altında
- Her gece mezarlıkta ağlayan kızla konuştu!
- 15 yaşındaki kayıp kız öyle bir yerde bulundu ki!
- Engelli kadına şiddet! Bacaklarını kırdılar
- Rengini belli etti! İşte oyunu vereceği isim
- Rumeysa öğretmene ikinci şok!
- Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist öldürüldü
- İş adamı cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı
- Kritik uyarı! Önümüzdeki 5 gün hazırlıklı olun
- Yok artık! Üniversite sistemiyle para basmışlar
- Ünlü sanatçının nikah şahidi oldu
- Ankara Valisi'nden sürpriz açıklama!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.