07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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15 yaşındaki kayıp kız öyle bir yerde bulundu ki!

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15 yaşındaki kayıp kız öyle bir yerde bulundu ki!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesinin 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu Adana'da lüks bir apartmanın damında uyurken bulundu
15 yaşındaki kayıp kız öyle bir yerde bulundu ki! 15 yaşındaki kayıp kız öyle bir yerde bulundu ki! 15 yaşındaki kayıp kız öyle bir yerde bulundu ki!

Olay Seyhan ilçesindeki Çınarlı Mahallesi'nde bulunan lüks bir apartmanda meydana geldi. 

Apartmanın kapıcısı sabah saatlerinde bir kız çocuğunun damda uyuduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Apartmana gelen polis ekipleri, kız çocuğunun İ.G. (15) olduğunu tespit etti. 

Hırsızlık, ve gasp gibi suçlardan kaydı olan kız çocuğunun ailesinin ise İskenderun'da 3 yıl önce kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. 

Kız çocuğu Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra ailesine teslim edildi. 

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