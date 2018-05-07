07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 102.000 -0.58
  • Altın: 179,645 0.57
  • Dolar: 4,2505 0.69
  • Euro: 5,0691 0.36

Destici'den 'Cumhur ittifakı' açıklaması

»
Destici'den 'Cumhur ittifakı' açıklaması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran seçimlerinde AK parti listelerinden kendisinin de aday olacağını söyledi. Destici, 'cumhur ittifakı'nda isimleriyle yer almamalarını da kendi kararları olarak açıkladı.
Destici'den 'Cumhur ittifakı' açıklaması Destici'den 'Cumhur ittifakı' açıklaması Destici'den 'Cumhur ittifakı' açıklaması

 

‘Cumhur ittifakı’nda yer alacak olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, NTV’de sorularını yanıtladı. Destici’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk defa iki seçim bir arada olacak. İlkler yaşanacak. BBP olarak 16 Nisan’da 'evet' dedik ve sistemin değişmesine katkıda bulunduk. Sözde parlamenter sistem; 12 Eylül darbecilerinin ürünü olan bir sistem vardı. Bunun değişmesi gerekiyordu, Türkiye’nin önünü tıkıyordu. Hem yönetimde istikrar hem de temsilde adalet sağlanacak. Şimdi bunları sağlama imkanı oldu. Buna ‘hayır’ diyenler bugün ittifak yaptılar ve mecliste temsil imkanı olmayan tüm partiler buna kavuştular.

Biz sadece ittifak anayasa değişikliğine değil uyum paketine de destek verdik. Seçimler yapılırken de seçim güvenliğiyle ilgili maddelerin de faydalarını göreceğiz. Gerekli değişikliklerdi.

 (Anayasa Mahkemesi esastan inceleyecek) Olumsuz bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Biz de inceledik ve seçimleri tamamen güvenli hale getirmek için yapıldığını gördük. Türkiye’de seçimler zaten güvenliydi. Şimdiden seçime gölge düşürme çabaları var bundan uzak durulması lazım.

SEÇİM TARTIŞMALARI BİTMELİ

Seçimlerin erkene alınması da olumlu. Alınması gereken kararlar var ve seçimin bitmesi, Türkiye’nin önüne bakması lazım. Seçim tartışmaları bitmeli.

 Biz BBP olarak ittifakta nasıl yer alacağımızı kurullarımızda görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı amblemimizle de yer alabileceğimizi söylediler. İyi niyetli ve yapıcıydı. Sayın Bahçeli hem referandum hem de ittifak çağrısı yaptı ve kendisine de teşekkür ediyorum. Siyasi partilerin önünü açtı ve meclisin güçlenmesine neden oldu ittifak yasası.

ADIMIZIN OLMAMASI BİZİM KARARIMIZ

Tartıştık ve değerlendirdik; Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden seçime girme noktasında karar aldık. Görüşmeler gerçekleşti ve BBP artık ‘cumhur ittifakı’ içerisindedir. Adımız ve amblemizle değil ama AK Parti listelerinde yer alacağız. İsim ve amblem konusunda biz karar verecektik ve yetkili kurularımızdan bu karar çıktı.

Biz bir pazarlık içine girmedik. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları da göz önünde bulundurduk. Bizi, kamuoyunu ve camiamızı tatmin edecek bir şekilde sonuçlanacaktır. Sayılar üzerinde takılıp kalmanın bir yararı yok. Önceliğimiz Türkiye’nin, milletin, Türk ve İslam coğrafyasının kazanması. BBP kurumsal olarak meclise taşınacak, bu önemli. Hem ‘cumhur ittifak’ı’ hem de bu ittifakının cumhurbaşkanı adayı kazanacaktır. Öncelik, kaç milletvekilliyle BBP’nin temsil edileceği değil vatan ve milletin geleceği. İnşallah ben de aday olacağım.

ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ

(O zaman bakan ve başkan yardımcılığı beklemiyorsunuz) Böyle bir görüşmemiz ve talebimiz olmadı. ‘Cumhur ittifakı’nın başarılı olması konusunda en üst seviyede nasıl katkı vereceksek onun için çalışacağız.

BBP olarak tüm yönetim kadroları teşkilat birimleri, Alperen Ocakları, gençlik teşkilatlarımız ve Avrupa’da gönül bağı içinde olduğumuz derneklerle sahada olacağız. Sayın Erdoğan’ın seçilmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm seçim çevrelerinde çalışacağız ‘cumhur ittifakı’ için. Uyumlu bir çalışma gerçekleştireceğiz. Kendi yürüteceğimiz çalışmalar da olacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kampanyasında da üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Arzu edilirse Sayın Cumhurbaşkanı’nın mitinglerine de katılırım. Bunlar henüz konuşulmadı. Ayın 21’inde listeler verilip seçim beyannameleri hazırlandıktan sonra, kanaatim odur ki, ayrı yapacağımız ve birlikte yürüteceğimiz çalışmalar olacaktır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle ilan ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle ilan ettiZeytindağı Barış Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatarak "BM'yi reforme etmek, çarpıklığı gidermek gerekiyor. Türkiye olarak bu çarpıklığı düzeltme noktasında harekete geçtik" dedi.
İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketİşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket24 Haziran 2018'de erken seçim kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket ortaya çıktı. AK Parti'nin yaptırdığı ankette Erdoğan'ın ilk turda, yüzde 55 civarında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçileceği sonucu çıktı.
Destici'den 'Cumhur ittifakı' açıklamasıDestici'den 'Cumhur ittifakı' açıklamasıBBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran seçimlerinde AK parti listelerinden kendisinin de aday olacağını söyledi. Destici, 'cumhur ittifakı'nda isimleriyle yer almamalarını da kendi kararları olarak açıkladı.
Dikkat çeken isim! Aday adayı olmayan 5 vekilDikkat çeken isim! Aday adayı olmayan 5 vekil24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan MHP'de 5 milletvekili yeniden başvuru yapmadı.
Hükümet'ten sert tepki: 21. yüzyılın beyinsizleriHükümet'ten sert tepki: 21. yüzyılın beyinsizleriHükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarılması isteme hadsizliğinde bulunan Fransa'ya çok sert yanıt verdi. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleridir" dedi.
Seçim öncesi dikkat çeken ziyaret!Seçim öncesi dikkat çeken ziyaret!Almanya'nın Avrupa ile ilişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'ye gelme kararı aldı.
  • Hüda Par'a hangi partiler yeşil ışık yaktı?07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:00
  • Muharrem İnce'nin sağa sempatik görünme çabası sürüyor07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:49
  • Hadsiz Sarkozy’e en sert tepki: Barbarlık ve sapkınlık07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:15
  • Kılıçdaroğlu, İnce'ye neden destek vermiyor?06 Mayıs 2018 Pazar 23:54
  • Bahçeli'den bir uyarı daha! Gizli faaliyet yürütülüyor06 Mayıs 2018 Pazar 22:12
  • CHP’de Muharrem İnce çatlağı!06 Mayıs 2018 Pazar 07:55
  • Muharrem İnce 4 ayda çark etti!06 Mayıs 2018 Pazar 07:42
  • 'İddia ediyorum İnce'ye oy vermeyecek'05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:56
  • Bahçeli'den Meral Akşener'e çok sert tepki!05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:49
  • Erdoğan'dan CHP'nin adayı İnce için ilk yorum05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri