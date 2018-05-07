07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle ilan etti

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Zeytindağı Barış Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatarak "BM'yi reforme etmek, çarpıklığı gidermek gerekiyor. Türkiye olarak bu çarpıklığı düzeltme noktasında harekete geçtik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve “Kudüs’ün Son Yüzyılı” Belgeseli Galası’nda konuştu.

BUNLARDA NE İNSANİ NE VİCDANİ CİBİLLİYET YOK

Filistin davası sadece bir şehrin davası değildir. Filistinliler dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. 

İsrail'den iki dünyada da davacı olacağız. Biz bunları iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Bunlarda ne insani ne vicdani bir cibilliyet yok. 

Bu yüzden tüm mazlumların dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Dünya ikinci dünya savaşının şartlarında yaşanmıyor. 

"BUNLAR BU 5 DEVLETTEN KORKUYOR"

Yeniden bir Birleşmiş Milletler yapısını kurmak zorundayız. Tabii bu beş ülkenin hoşuna gitmediği gibi diğer devletler de bunlardan korkuyor. Ama bizim kimseden korkumuz yok. Biz Yaradan'a ve milletimize bağlıyız.  Son nefesimize kadar bunu savunacağız. 

Filistin davası kadınların da omuz vermesiyle yükselecek ve zafere ulaşacaktır. 

Kulaklarını Filistinli kadın ve çocukların çığlığına kapatmış olanlar kendilerini daha güvenli bir dünyada hissediyorsa ortada çok daha vahim bir durum var.

"BİZ HER DAİM HAKKIN YANINDA OLACAĞIZ"

Filistinli mazlumların sayısı arttıkça bizde yalnız olmadığımızı anlıyoruz. 

İslam barış dinidir. Ama şimdi bakıyoruz da barış dinine mensup olanlar birbirini yiyor. Bugün birileri tercihini kötülükten yana kullanıyor. Bize düşen daima hakkın ve haklının yanında yer almaktır. 

Fransızlar Cezayir'de milyonlarca Müslüman'ı öldürdüler. Kimsenin sesi çıktı mı? 

Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmasına rağmen insani yardımlarda birinci sıradayız. İşte bu bizim farkımızdır. 

İnsani yardım, petrol, altın, faiz getirmez. Bu yüzden o büyük huzuru biz buluyoruz. 

Şu ana kadar muhacir kardeşlerimize 31 milyar dolarlık yardım yaptık. Hamdolsun Allah bereketini veriyor. 

İKİLİ GÖRÜŞMEDE ŞARON ANLATTI...

Bir İsrail seyahatim oldu, zaten bir kere gittim. O zaman Şaron başbakan. Filistin tarafına geçeceğiz bize baya bir çile çektirdiler. Arabayı aradılar bir yarım saat 45 dakika oyaladılar. Bırakıp dönmek mümkün değil onu da yapmıyorsun…

İkili görüşmede bir şey anlattı Şaron çok enteresan. Dedi ki, “Hayatta en çok zevk aldığım şey Filistinlileri öldürürken tank üzerindeki görevimdi.

Düşünebiliyor musunuz bu insanların karakteri bu.

Ne oldu peki sonra? Kaç yıl… Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

O yüzden adil olacaksın zulmetmeyeceksin.

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