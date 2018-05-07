07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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MHP'den çok kritik provokasyon uyarısı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, "Dün İstanbul’da 'biz bu filmi daha önce gördük' dedirten bildik senaryolar sahneye konmuş ve oynanmaya başlamıştır. " dedi.
MHP'den çok kritik provokasyon uyarısı
MHP'den çok kritik provokasyon uyarısı MHP'den çok kritik provokasyon uyarısı MHP'den çok kritik provokasyon uyarısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “İstanbul’da yaşanan tehlikeli provokasyonla” ilgili yapmış olduğu açıklamada, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler dolayısıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 1 Mayıs 2018 tarihinde parti teşkilatlarına genelge yollamasının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken kirli ellerin huzura, birliğe uzandığını ve ihanet şebekelerinin derhal harekete geçtiğini vurgulayarak şunları dedi: 

"Dün İstanbul’da 'biz bu filmi daha önce gördük' dedirten bildik senaryolar sahneye konmuş ve oynanmaya başlamıştır. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bekası için yarım asırdır toplumsal bir güç odağı, siyasi ağırlık merkezi işlevi gören Milliyetçi-Ülkücü Hareket ve onun politikadaki mümessili MHP; erken seçimler arifesinde saldırıların odağına oturtulmaya çalışılmaktadır." 

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