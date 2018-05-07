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Pitbulla korkutup zorla fuhuş yaptırmışlar!

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Adana ve Kozan polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç ayrı eve düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltılar oldu...
Pitbulla korkutup zorla fuhuş yaptırmışlar!
Pitbulla korkutup zorla fuhuş yaptırmışlar! Pitbulla korkutup zorla fuhuş yaptırmışlar! Pitbulla korkutup zorla fuhuş yaptırmışlar!

Adana ve Kozan polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç ayrı eve düzenlenen fuhuş operasyonunda Gürcistanlı F.T. (23), G.Ö. (35) ve A.T. (26) adlı kadınlar kurtarılırken, onları pitbull cinsi köpekle korkutan fuhuş yaptırdığı belirlenen CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı K.O., M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. gözaltına alındı. Pitbull cinsi köpeğe de el konuldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde pitbull cinsi köpekle korkuttukları yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sanıkların arasında, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanının da bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 aylık takip sonucu geçen hafta Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak'taki 3 ayrı eve 300 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

YÜZDE 50 PAY ALIYORLARMIŞ

Kozan Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan çete üyelerinin, ilçeye evlilik vaadiyle kandırıp getirdikleri yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuş yaptırıldığı, kimi zaman pitbull cinsi köpekle korkutuldukları, çetenin yüzde 50 pay aldığı, ayrıca müşterilerin de köpekle olayı kimseyi anlatmamaları için tehdit edildiği de belirlendi. Ayrıca fuhuş yapılan evlere polis baskınını önlemek için bazı çete üyelerinin 24 saat gözetleme yaptığı da anlaşıldı.

Şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Gürcistanlı 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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