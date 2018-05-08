Meteorolojiden sel uyarısı!

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar güneşli hava beklerken büyük şok yaşadı. Türkiye'nin her yerini etkisi altına alan yağışlı havaya karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sel uyarısı yapıldı.

Meteoroloji hava durumundan yapılan son değerlendirmeye göre bu hafta Türkiye geneli yağışlı olacak. Bugün sabah sabah saatlerinden tibaren Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Van, Erzurum, Şırnak Hakkari, Siirt, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Erzincan, Sivas, Tunceli, Malatya, Adıyaman ve Kocaeli çevrelerinde etkisini arttırması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İSTANBUL'DA CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR YAĞMUR VAR

İstanbul'da cumartesi gününe kadar sağanak yağış var. Gürültülü sağanak yağış cumartesi günü İstanbul'u terk edecek. Yurt genelinde ise cumartesi gününe kadar sağanak yağış bekleniyor.