08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

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Kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı
Alan Aşiretinin önde gelen isimlerinden Şaban Kahraman’ın oğlu Onur Kahraman ile Zümrüt Bayram, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdiler.
Kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı Kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı Kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

Alan aşiretinin önde gelen isimlerinden Şaban Kahraman’ın oğlu Onur Kahraman ile Zümrüt Bayram için görkemli bir düğün töreni yapıldı. Kırda gerçekleşen düğüne katılan davetliler, okunan Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. 3 bin 500 kişinin katıldığı ve kilolarca altın ile 500 bin TL paranın takıldığı gelin ve damadın mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Kırda yapılan ve 3 gün 3 gece devam eden düğüne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, siyasetçiler, kanaat önderleri, dernek başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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Kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldıKilolarca altın ve 500 bin TL para takıldıAlan Aşiretinin önde gelen isimlerinden Şaban Kahraman’ın oğlu Onur Kahraman ile Zümrüt Bayram, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdiler.
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