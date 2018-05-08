Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs’ta Tatlı Dil Forumu için gideceği İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

Görüşmelerde Suriye’deki son durum, Kıbrıs’taki gelişmeler, terörle mücadele, Brexit’in ardından Türkiye ile İngiltere arasında yeni ticaret anlaşması imzalanması, ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması konuları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'a dönük manifestosunun ve seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından ilk yurt dışı seyahatini İngiltere'ye yapacak. İngiltere ziyaretinde 2011 yılından beri yapılan Tatlı Dil Forumu'na katılacak olan Erdoğan'a çok sayıda bakan eşlik edecek. Forumda Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, medya, siyaset, ekonomi, kültür, iş dünyası ve beşeri alanlarda sivil diyaloğu kapsayacak şekilde zenginleştirilmesi için yapılması gerekenler konuşulacak.

ERDOĞAN, İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH'LE BİRARAYA GELECEK

Erdoğan, üç günlük ziyareti kapsamında Buckingham Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le bir araya gelecek. Erdoğan, sık sık telefonla görüştüğü Başbakan May ile de görüşecek. Erdoğan'ın, Kraliçe ve May ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki son durum, Kıbrıs'taki gelişmeler, DEAŞ, PYD-YPG, FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle ortak mücadele gibi başlıklar ele alınacak.

TİCARETTE HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke arasında 16 milyar dolar olan ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması, enerji ve savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar konuşulacak. Erdoğan'ın Londra ziyaretinde İngiltere'nin dev şirketlerinin CEO'larıyla bir araya gelerek Türkiye'ye yatırım davetinde bulunması da planlanıyor.