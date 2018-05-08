Belli oldu! Herkes merak ediyordu

Türkiye'nin milli gelirinin doğrudan yüzde 9'unu, dolaylı olarak ise yaklaşık yüzde 20'sini temsil eden konut sektöründe, son dönemde özellikle kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle yaşanan daralmanın önüne geçmek için büyük bir eylem planı hazırlandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye Bankalar Birliği'nin 61. Genel Kurulu'nda müjdesini verdiği eylem planında öncülüğü Ziraat Bankası üstlenecek. Edinilen bilgilere göre, bu hafta başlaması planlanan yeni kampanyada konut kredisi faizlerinin yüzde 0.99'a indirilmesi, vadenin ise 120 ay olması bekleniyor. Mevcut durumda konut kredisi faizleri yüzde 1.23 civarında bulunuyor. Söz konusu kampanya ile konut sektöründe satışların canlandırılması, stokların eritilmesi hedefleniyor. Kampanyaya Ziraat Bankası'nın yanı sıra Halk Bankası,Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın da katılacağı öğrenildi. Özel sektör bankalarının da elini taşın altına koyacağı belirtiliyor.



200 BİN TL CEPTE

Hükümet hafta sonunda konutta KDV oranını yüzde 18'den 8'e çekerken, tapu harcını da yüzde 4'ten 3'e indirmişti. Yeni faiz indiriminin de seçime kadar geçerli olması bekleniyor. Söz konusu faiz, KDV ve tapu harcı indirimi ile birlikte 600 bin liralık bir konut için, 120 ay vadede tüketicinin ödeyeceği bedel toplamda yaklaşık 200 bin lira azalacak. Bankalara yapılacak toplam geri ödeme 123 bin TL azalırken, KDV 108 bin liradan 48 bin liraya, tapu harcı ise 24 bin liradan 18 bin liraya düşecek. Evin toplam maliyeti 1 milyon 283 bin liradan 1 milyon 94 bin liraya inecek.



MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERDİ

Türkiye Bankalar Birliği'nin 60 yıllık tarihinde genel kuruluna katılan ilk başbakan olan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, imar barışı ve vergi kolaylıklarının ardından konuta bir destek daha geleceğini bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Ziraat Bankası'nın çok kısa sürede konutta stokların azalmasına ve piyasanın hareketlenmesine yarayacak bir kampanya açıklayacağını müjdeledi.



FAİZDE İNDİRİM SÖZÜ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, bankacılara ekonomiye destekleri için teşekkür ederken, bir yandan da faizleri indirmeleri talebinde bulundu. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın, "Bankalar yüksek faiz ortamında kazanamıyor" açıklamasını hatırlatan Binali Yıldırım, "Yüksek faiz sizin için de iyi değilse, gelin indirelim. Tamam mı? Sözü aldık. Bizim de işimiz var biz de enflasyonu aşağı çekeceğiz. Bütçe açığında da sapma yok" dedi.



KÂRINIZDA GÖZÜMÜZ YOK

Faizleri aşağı çekmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Kredi maliyetlerini küçültmek için birlikte hareket ederiz. Böylece yüksek faizden olan memnuniyetsizliğinizi de sona erdireceğiz. Düşük faizde daha makul kâr edeceksiniz. Kârınızda gözümüz yok. Çarklar dönmezse ettiğiniz o az kârlardan da olursunuz" değerlendirmesinde bulundu.



TÜRKİYE BU FAİZİ HAKETMİYOR

Verdıkleri teşviklerin S&P'nin not indirim gerekçelerinden biri olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun bilimsel bir yanı yok. Gündemde yokken not indirdiler. Seçim takviminin açıklanmasının ardından yapılan bu indirim etik değil. Bütün göstergelerimiz olumlu. Türkiye bu faizi haketmiyor. Yapılan saldırıların nedeni aktif dış politika izlememiz. Türkiye kayıtsız kalsaydı kimse bize bulaşmazdı. Bunlar geçer, biz hancıyız, onlar yolcu. Sonunda mahcup olacaklar."



ESKİ

KREDİ 600.000

FAİZ (%) 1.23

VADE (AY) 120

AYLIK ÖDEME 9.592

GERİ ÖDEME 1.151.052

KDV 108.000

TAPU HARCI 24.000

TOPLAM MALİYET 1.283.052



YENİ

KREDİ 600.000

FAİZ (%) 0.99

VADE (AY) 120

AYLIK 8.566

GERİ ÖDEME 1.028.002

KDV 48.000

TAPU HARCI 18.000

TOPLAM MALİYET 1.094.002

