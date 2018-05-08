08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti

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Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti
54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Ayhan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan, Ankara'da  tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, 2010 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu  atağa bağlı tedavisi süren Ayhan, akşam saatlerinde Bayındır Hastanesinde vefat etti.

Bugün Ankara Hacıbayram Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak  cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya götürülecek Ayhan'ın naaşı,  çarşamba günü de öğleyin Adapazarı Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının  ardından Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
 
1930 yılında Akyazı'da doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği  Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede master derecesi alan Ayhan, DPT Uzmanlığı,  Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi  Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı,  Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
 
Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya  Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlendi.

SAKARYA'DA DEFNEDİLECEK 

 8 Mayıs Salı günü ikindi namazında Hacıbayram camiinde kılınacak Cenaze namazını müteakip Sakarya ya götürülecek. 9 Mayıs Çarşamba günü Sakarya Orhan caminde kılınacak namazı müteakip Defnedilecektir.

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