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Öğrenciler 2 bin liraya otomobil yaptılar!

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Öğrenciler 2 bin liraya otomobil yaptılar!
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, hurdadan topladıkları parçalarla motorlu bir taşıt üretti.
Öğrenciler 2 bin liraya otomobil yaptılar! Öğrenciler 2 bin liraya otomobil yaptılar! Öğrenciler 2 bin liraya otomobil yaptılar!

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksek Okulunda okuyan 10 kafadar, hurdadan topladıklarını;  eski metal, sac, boru ve profil parçalarıyla 1 aylık bir çalışmanın neticesinde 2 bin lira harcayarak motorlu bir taşıt üretti. Motosiklet motoru kullanılan araç saatte 20 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tasarladıkları taşıta “sürüngen 1” adını veren öğrenciler, aracı geliştirmeye devam ediyor.

Zile Meslek Yüksek Okulu otomotiv programı öğretim görevlisi Mehmet Zorkoç, öğrencileriyle birlikte 3 farklı otomobil yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerimizle birlikte ürünlerimizi ortaya çıkardık. İlk başlangıçta hem benzinli hem elektrikli hem de elektriğini güneş enerjisi ile şarj ettiğimiz bir ürünümüz var. Birkaç sene içerisinde çıkardığımız bir ürünümüz.

Bir yıl benzinlisini, bir yıl elektriklisini, bir yıl da güneş enerjisiyle şarj edilip yola sürülmesiyle ilgili çalışmamızı yaptık. Niye böyle bir şeylerle uğraştık. Biz bunu öğrencilerimizin pratiklerini, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri maksatlı oluşturduk. Malzemelerini farklı farklı firmalardan, hurdalıktan, atölyedeki eskilerimizden destek alarak onları toplayıp ortaya güzel bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Bunların üzerindeki çalışmalarımız devam edecek. Biz mekanik kısmı ile alakalı çalışmalarımızı yaptık. Okulumuzda mekatronik programımız var. O arkadaşların çalışmalarını da bunların üzerine uygulanacaktır. Onlarda yazılım aşamasın da. Farklı yazılımlarla uğraşan öğretim görevlisi arkadaşlarımızın da desteklerini alarak mesela ön frenleme mesafesi, parmak iziyle çalıştırma, park sensörü, navigatör sistemi ilave etme gibi farklı farklı sistemleri ilerleyen çalışmalarımızda gerçekleştireceğiz” dedi. 

“Malzemelerini hurdacılardan aldık”

Otomotiv programı öğrencisi Faruk Demirbağ, aracı hocalarının yardımıyla, parçaları bularak yaptıklarını söyledi. Demirbağ, “Aramızın motoru 125 cc’lik motosiklet motorudur. 4 tane motosiklet süspansiyonu ve tekeri, direksiyon sistemini bulduk. Profillerimiz 40, 60’lık profiller.

Bir sürü parçamızı birleştirerek yaptık. Malzemelerini hurdacılardan aldık. Motor kısmını da motosikletçiden aldık. Bu projemiz 10 kişilik bir ekimiz ve bir hocamızla birlikte yaptık. 10 kişilik ekibimizle birlikte yaklaşık bir buçuk ay gibi bir sürede yaptık. Malzemenin iki, iki buçuk kadar maliyeti oldu. Onu da arkadaşlarımızla ve hocamızla tedarik ederek projemizi yaptık” dedi.

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