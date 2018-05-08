Lada Niva, sonunda Türkiye’de satışa sunuluyor

Ülkemize gelmesi adeta yılan hikayesine dönen Lada, kısa süre içerisinde satışlara başlıyor. Rus markanın başarılı arazi aracı Lada Niva’nın fiyatları ve ülkemize gelen donanım özellikleri de sonunda belli oldu.

Eski bayilerinden Sever Oto Group’un Türkiye distribütörlüğünü aldığı Lada, yakın zamanda ülkemizde satışlara başlayacak. Showroomlarda yerini alan Niva modeli ile Türkiye’ye geri dönen Rus markanın XRAY ve Vesta gibi iddialı modellerinin de önümüzdeki dönemde yollara inmesi bekleniyor.

Ülkemize 3 ve 5 kapı olmak üzere toplam iki gövde seçeneği ile gelen Lada Niva, standart ve Urban adlı iki donanım seçeneğine sahip. Aktarma tarafında 4×4 sisteminin standart olarak sunulduğu araçta 83 beygir gücünde 1.7 litrelik bir motor yer alıyor. Hidrolik direksiyon, otomatik açılır cam, koltuk ısıtma ve ABS gibi donanımların standart olarak sunulduğu Niva, LPG opsiyonuyla satın alınabilecek.

Bayi çalışmalarının tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde satışlarına başlanacağı öğrenilen Lada Niva’nın fiyatları ise sevenlerini üzecek gibi duruyor. Aracın 3 kapılı standart versiyonu 70 bin liradan alıcı bulacakken, fiyat 5 kapılı Urban paketinde 90 bin liraya kadar çıkıyor. Son olarak aracın motor hacminden dolayı vergi dezavantajına sahip olduğunu, bunun da fiyatları büyük ölçüde etkilediğini belirtelim.