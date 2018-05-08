08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Emekliye 246 TL

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Emekliye 246 TL
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını uzmanlar yüzde 5-5.5 aralığında tahmin ediyor. Zam yüzde 5.5 çıkarsa maaşlarda 51,45 ile 246,46 lira arasında artış olacak
Emekliye 246 TL Emekliye 246 TL Emekliye 246 TL

 

Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bunun ilk 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4.69 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu veri ışığında emeklilerin Temmuz zammının yüzde 5-5.5 aralığında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söylüyor.

NASIL DEĞİŞECEK?
Hem mevcut enflasyona hem de tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Hazırlanan tabloya bakanlar, Temmuz'da ceplerine girecek paranın ne kadar olacağına ilişkin bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 5.5 olursa 51,45 lira artışla 987.05 liraya yükselecek. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam oranı yüzde 5.5 çıkarsa 4 bin 727 lira 72 kuruşa çıkacak. Maaşta 246,46 liraya artış gerçekleşecek..

ESNAFA MAAŞ FIRSATI
Meclis'teki ekonomi paketi, yaş ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürecek. Bağ-Kur'lular yapılandırmayla prim borcundan kurtulup emekli olabilecek. Yine ekonomi paketi, geçmişte dondurulan sigorta sürelerini yapılandırmayla canlandırma imkanı sunuyor. Bağ-Kur sigortalıları geçmişte dondurulan hizmetlerini cari asgari ücret üzerinden prim ödeyerek değil, dondurulan hizmete ait prim borcunun faizleri silinip, Yİ-ÜFE ile güncellenen tutarını ödeyerek canlandırılabilecek. Bu işlemle dondurulmuş sigorta sürelerini canlandıran Bağ-Kur'lular şartları tamamlamışsa emekli olabilecek. SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan ve 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak protokol kapsamında, prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara kredi imkanı sunuluyor. Prim borcunu ödeyip emekli olabilecek durumda olan ancak nakit sıkıntısı çeken Bağ- Kur'lular kredi kullanabiliyor. Bu kişilere emekli maaşı bağlanıyor, kredinin geri ödemesi de taksitle bu maaştan yapılıyor. Kredi protokolünün süresinin uzatılması beklenirken, dondurulan sigorta sürelerini canlandırmak isteyenlere de banka kredisi konusunda destek sağlanacak..

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