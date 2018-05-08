Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın fiyatları bugün yine yükselişte! Son haftalardaki genel yükseliş bugün sürüyor gibi görünüyor. İşte 8 Mayıs Salı 2018 Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altında yükseliş sürüyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 8 Mayıs Salı 2018 günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Kapalıçarşı’da Gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 8.5.2018 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

180,33 liradan alınırken, 180,38 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 287,98 liradan alınırken 294,49 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 574,17'den alınırken 588,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1186,00 liradan alınıp 1198,00 liradan satılıyor.