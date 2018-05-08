Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutar 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi. Bugün işletmeler istihdam ettikleri personele herhangi bir şekilde kreş desteği adı altında ödeme yaparsa bu gelir vergisine tabi. Yeni düzenlemeyle, anne çocuğunu dışarıda bir kreşe gönderiyor ve işveren de bu kadın çalışana kreş yardımı yapıyorsa, bin 15 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacak..
08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Anneye 1015 TL destek
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