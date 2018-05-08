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Fransız dev yok olma riskiyle karşı karşıya!

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Fransız dev yok olma riskiyle karşı karşıya!
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ulusal havayolu şirketi Air France`ın gerekli adımlar atılmadığı taktirde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Fransız dev yok olma riskiyle karşı karşıya! Fransız dev yok olma riskiyle karşı karşıya! Fransız dev yok olma riskiyle karşı karşıya!


BFMTV kanalında bir programa katılan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, gündeme ilişkin  açıklamalarda bulundu.
 
Yaklaşık 2,5 aydır çalışanların ücret artışı ve çalışma şartlarının  iyileştirilmesi talebiyle grevde olan ulusal havayolu şirketi Air France'da  durumun ciddiyetine işaret eden Le Maire, "Mevcut durumu anlamıyorum oysa Air  France doğru yoldaydı. Şu an asıl sorun, rekabet için gerekli adımları atmadığı  taktirde yok olma riskiyle karşı karşıya olan şirketin yaşamasıdır." dedi.
 
Grevdeki pilotlar ve havayolu çalışanlarına seslenen Le Maire,  "şirketin tehlikede olduğunu" kaydederek, yönetimin masaya koyduğu ücretlerden  daha fazlasını istememeleri gerektiğini savundu.
 
Air France'ın varlığının tehlikede olduğu uyarısında bulunan Le Maire,  tüm çalışanlara sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.
 
Pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının temsil edildiği 11  sendika, yönetimin yüzde 6 oranında ücretlere zam taleplerini kabul etmesi  amacıyla 2 aydan fazla bir süredir belirli günlerde greve gidiyor.
 
Air France'ın İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, çalışanlar  arasında yapılan bir oylamada, şirketin teklif ettiği ücret artışının  reddedilmesi üzerine önceki gün istifa kararı aldığını duyurmuştu.
 
Şirket yönetimi, Air France'ın, 2018'in ilk çeyreğindeki zararının 269  milyon euro olduğunu bildirmişti. Grevlerin, özellikle nisan ve mayıs aylarında  etkisini göstereceği belirtilirken, şirketin grev nedeniyle karşılaşacağı kaybın  "en az 300 milyon euro" olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, yaz aylarında yoğun  şekilde rezervasyon ve bilet iptali endişesi nedeniyle şirketin geleceğinin  riskli olduğu uyarısında bulunuyor.
 
Fransa'da havacılık, demiryolu ve kamu sektörü çalışanlarının grevi  nedeniyle başta turizm ve restoran sektörü olmak üzere birçok sektörde önemli  oranda rezervasyon iptalleri yaşanıyor. Yetkililer, grevler nedeniyle ülkenin  kaybının yüzde 20'lere ulaştığını belirtiyor.
 

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