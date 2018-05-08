Dolar yükseldi! Erdoğan'dan açıklama

Doların 4.30 lira ile yeni tarihi rekorunu kırdığı sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında doların artışı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Artan ABD hazine tahvil getirileri ve güçlü ekonomik verilerin desteğiyle yaklaşık dört ayın zirvesine yükselen dolar 4.30 lira ile yeni tarihi rekorunu kırdı, euro da parite etkisiyle yükselerek 5.10 - 5.11 lira aralığına çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında doların artışı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama;

İleriye doğru atacağımız daha çok adımlar var. Ekonomide kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirmek için projelerimiz var.

Dolar 4.30 lira ile yeni tarihi rekor kırdı

Artan ABD hazine tahvil getirileri ve güçlü ekonomik verilerin desteğiyle yaklaşık dört ayın zirvesine yükselen dolar 4.30 lira ile yeni tarihi rekorunu kırdı, euro da parite etkisiyle yükselerek 5.10 - 5.11 lira aralığına çıktı.

Merkez Bankası'nın dövizde zorunlu karşılıkları düşürmesine karşın, dolar yeni güne tarihi rekor düzeye yakın başlarken, Borsa İstanbul Endeksi 99 bin 894 puana kadar indikten sonra 100 bin 217 puana döndü.

Gelişmelerle dolar endeksi 93.009 ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Beklentilerin altında gelen Alman sanayi siparişleri ve euro bölgesi yatırımcı güveni verilerinin ardından euro/dolar paretisi de dün bu yıl ilk kez 1.19'un altına indikten sonra, bugün 1.1890 düzeyine çekildi.