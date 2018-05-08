08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Milyonlar bunu bekliyordu! TBMM'de görüşülecek

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Milyonlar bunu bekliyordu! TBMM'de görüşülecek
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği, birçok vergi borcuna yeniden yapılandırma imkanı getiren tasarı, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Milyonlar bunu bekliyordu! TBMM'de görüşülecek Milyonlar bunu bekliyordu! TBMM'de görüşülecek Milyonlar bunu bekliyordu! TBMM'de görüşülecek


Tasarı, gümrük vergilerinin de yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. Bu düzenlemeye göre, gümrük idaresi tarafından takip ve tahsil edilen vergiler yapılandırma konusu olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın az önce açıkladığı verilere göre, 2.6 milyar TL vergi alacağı bulunuyor. Bu alacaklara ilişkin ceza kararı ise toplamda 8.8 milyar TL. Tasarı yasalaşınca toplamda ise 11.5 milyar TL gümrük alacağı yapılandırılacak.
 

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