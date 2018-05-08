08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Bir kent bunu konuşuyor! Odalarda yer kalmadı

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Bir kent bunu konuşuyor! Odalarda yer kalmadı
Rize’de yaş çay alımı yapan özel sektör firmalarına tepki gösteren yaş çay üreticisi topladığı çayı evin içine sererek beklemeye aldı.
Bir kent bunu konuşuyor! Odalarda yer kalmadı Bir kent bunu konuşuyor! Odalarda yer kalmadı Bir kent bunu konuşuyor! Odalarda yer kalmadı

 

Çay sezonun açılmasıyla Rize’ye bağlı bazı bölgelerde özel sektör peşin para adı altında çay almaya başladı. Bazı özel sektör fabrikaları 13 kuruş destekleme primi ile kilo başına toplam 2,45 lira olan yaş çay taban fiyatı seviyesinde çay alırken, bazı özel sektör firmalar ise çay taban fiyatının altında çay alımı gerçekleştiriyor.

Rize’nin Çayeli ilçesinde çayını satmak için çay alım yerine giden vatandaş özel sektörün çayı hükümetin açıkladığı çay taban fiyatından aşağıda aldığını görünce çayı satmaktan vazgeçti. ÇAYKUR’a satmak için hem randevu gününü beklemek zorunda olan, hem de ÇAYKUR’un uyguladığı kontenjan uygulamasından dolayı çayını yanmaktan korumak isteyen vatandaş, çayını güneşten saklayabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Çayını güneşten korumak isteyen vatandaş topladığı yaklaşık 600 kilogramlık çayı evinin içerisine serdi. Özel sektöre ucuza çay aldığı için tepki gösteren vatandaşın videosu sosyal medyada bir anda hızla yayıldı.

ÇAYKUR uyardı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ile vatandaşlar fırsatçılık yapan özel sektöre pirim vermemeleri konusunda uyarıldı. ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada “Çay sezonunun henüz başında olmamıza rağmen bazı firmaların fırsattan istifade etmek niyetiyle düşük fiyattan yaş çay aldıkları bilinmektedir. ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Çayınızın tamamını alacağımızı biliniz ve hiçbir şekilde çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayınız. Tüm üreticilerimizin çayını işleyecek kapasitemiz mevcuttur ve tamamını da alacağız. Mağdur olmamak için acele etmeyiniz. Günlük mubayaamız 11 bin tonların üzerine çıktığından 46 fabrikamızın tamamında eşit şekilde 15 kilogramdan geçici bir süre kontenjan uygulamak zorunda kalıyoruz. Tekraren; çayınızın tamamını alacağımızı bilmenizi isteriz. Üreticilerimize, çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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