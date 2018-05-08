Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya sert tepki

Fransa'da aralarında Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eski Başbakan Valls'ın da bulunduğu 300 kişinin Kur'an'ı Kerim’i hedef alan skandal bildirisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Fransız aydınlarının skandal Kur'an bildirisi vardı.
VEDA HUTBESİNİ OKUYUN: Fransa'da yayımlanan bildiriye sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Fransa'da bir grup sanatçı, Kuranı Kerim'den bazı ayetleri çıkarmak gerekiyor diyor. Neymiş, Kuranı Kerim'in bazı ayetleri çağ dışıymış. Buradan açık ve net söylüyorum; çağ dışı kalan Kur'an-ı Kerim değil, çağ dışı kalan sizlersiniz. Sizin bu tavrınız, bu düşünceniz, El Kaide, El Nusra, IŞİD düşüncesidir. Bu örgütlere destek vermek istiyorsanız, bu söyleme devam edin. İslam barış dinidir. Bunlara söylemek isterim, bu açıklamayı yapanlar İslamiyet'in ne olduğunu bilmiyorlar. Sevgili Peygamberimizin veda hutbesini okuyunuz. Tarihte ilk insan hakları beyannamesi olan veda hutbesini okuyun." dedi.