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Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu

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Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu
Önümüzdeki haftalarda ileri bir tarihe atlayacak olan TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna 4 oyuncu katıldı. İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni karakterleri...
Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna dört yeni oyuncu daha katıldı.
 
Moğolların geri dönüşüyle dizinin 116. bölümünde oyuncu kadrosuna dahil olan isimler şöyle: 
 
Şerif Bozkurt (Belgütay)

Barış Bağcı (Noyan)

Gönül Nagiyeva (Almıla)

Ali Buhara Mete (Mergen)

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