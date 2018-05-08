Yıldırım'dan skandal bildiriye sert sözler

Binali Yıldırım "(Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri) Bu eylem haysiyetsiz bir tahrik, büyük bir hadsizliktir." dedi.
Başbakan Yıldırım, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri için "Bir cehalet manifestosudur" dedi.
HİÇ KİMSE BİR HARFİNE DAHİ DOKUNAMAZ
- Hiçbir kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz. Kitap Allah'ın koruması altındadır. Yahudi soykırımına eğer dikkat çekmek istiyorlarsa dönüp kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir. Kuran'a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum.