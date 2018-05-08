Bu mesaja dikkat!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp için kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.
Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonları tehdit eden bir mesaj söz konusu cihazları kullanılmaz hale getiriyor.
Hata emoji'ler ve belli kodların bir araya gelmesiyle oluşuyor.
İngilizce olarak ortaya çıkan bu mesaj, alıntı bölümü içerisinde (<…>) “Çok ilginç” ve “O kadar komik ki ağlıyorum” emoji'lerini içeriyor.
Söz konusu mesaja tıklanması durumunda WhatsApp uygulamasında ve hatta telefonda da takılmalara yol açıyor.
Başka bir deyişle bu mesaj telefonların sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelliyor.