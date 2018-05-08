08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:05Güneş 05:47Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:14Yatsı 21:49
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 99.453 -1.40
  • Altın: 180,747 0.22
  • Dolar: 4,2984 0.99
  • Euro: 5,0944 0.31

Bu mesaja dikkat!

»
Bu mesaja dikkat!
Popüler iletişim uygulaması WhatsApp'da, akıllı telefonları etkisiz hale getiren mesaj tehiditi ortaya çıktı. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının dikkatli olması belirtildi.
Bu mesaja dikkat! Bu mesaja dikkat! Bu mesaja dikkat!

 

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp için kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. 

Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonları tehdit eden bir mesaj söz konusu cihazları kullanılmaz hale getiriyor. 

Hata emoji'ler ve belli kodların bir araya gelmesiyle oluşuyor.

İngilizce olarak ortaya çıkan bu mesaj, alıntı bölümü içerisinde (<…>) “Çok ilginç” ve “O kadar komik ki ağlıyorum” emoji'lerini içeriyor. 

Söz konusu mesaja tıklanması durumunda WhatsApp uygulamasında ve hatta telefonda da takılmalara yol açıyor.

Başka bir deyişle bu mesaj telefonların sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelliyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bu mesaja dikkat!Bu mesaja dikkat!Popüler iletişim uygulaması WhatsApp'da, akıllı telefonları etkisiz hale getiren mesaj tehiditi ortaya çıktı. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının dikkatli olması belirtildi.
ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı!ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı!Amerikan deniz kuvvetleri, savaş gemilerinde kullanılan top ve füze düzeneklerinin yerine Helios adı lazer silahları yerleştirmeyi planlıyor.
Twitter'dan önemli uyarı: Şifrenizi değiştirinTwitter'dan önemli uyarı: Şifrenizi değiştirinTwitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.
Sosyal Medya Danışmanlığı İşletmeler için Neden Önemli?Sosyal Medya Danışmanlığı İşletmeler için Neden Önemli?Günümüzde internet her alanda kullanılmaya başlamış olup hayatı da kolaylaştırması ile biliniyor.
Dizel otomobiller için yeni umut! Çözüm bulundu...Dizel otomobiller için yeni umut! Çözüm bulundu...Dizel arabalardaki zehirli NOx salınımını 10'da 1 düzeyine indiren ve Avrupa'nın koyduğu yasal sınırların dahi oldukça altına inildiğini açıklayan Bosch, gözden düşen dizel teknolojisini yeniden diriltebilecek bir çözüm bulduğunu belirtti
NASA'dan şaşırtan karar! Görevi iptal edildiNASA'dan şaşırtan karar! Görevi iptal edildiAy'da hidrojen, oksijen ve suya dair bileşenleri araştırmak için bir gezgin robot göndermeyi planlayan NASA, ani bir kararla görevi iptal etmek için düğmeye bastı.
  • Apple ve Twitter'dan sonra Google da değiştirdi26 Nisan 2018 Perşembe 14:58
  • Yerli arama motoru artık web’de!26 Nisan 2018 Perşembe 13:17
  • AB'den yapay zeka adımı25 Nisan 2018 Çarşamba 22:30
  • 5G Türkiye'ye ne zaman gelecek?24 Nisan 2018 Salı 17:03
  • İHA gösterecek ATAK vuracak!24 Nisan 2018 Salı 11:40
  • Türk devi düğmeye bastı! Yerlisi geliyor20 Nisan 2018 Cuma 22:08
  • iPhone X tur bindirdi! Android’lerden 3 kat fazla18 Nisan 2018 Çarşamba 13:44
  • Twitter'da erişim sorunu17 Nisan 2018 Salı 22:20
  • BETON PARLATMA NEDİR17 Nisan 2018 Salı 16:33
  • Sohbetin En Yeni Adresi17 Nisan 2018 Salı 16:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri