09 Mayıs 2018 Çarşamba23 Şaban 1439
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Akaryakıtta zam beklenirken indirim geldi

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Akaryakıtta zam beklenirken indirim geldi
Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren dağıtım bayisine göre benzinde 2-5 kuruş arasında, motorinde de 5-10 kuruş arasında indirim geldi.
Akaryakıtta zam beklenirken indirim geldi Akaryakıtta zam beklenirken indirim geldi Akaryakıtta zam beklenirken indirim geldi

Döviz kurlarında son günlerdeki artışın akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam olarak yansıması beklenirken, fiyatlarda dağıtım bayilerinin ve dağıtıcıların kar oranları üzerinden indirim yapıldı. Bu kapsamda 55 kuruşluk ortalama litredeki kar, benzinde 2-5 kuruş, motorinde ise 5-10 kuruş arasında indirildi.

Edinilen bilgiye göre döviz kurlarından kaynaklı olarak benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 17 kuruşluk zam bekleniyordu. Ancak beklenen zam EPDK’nın devreye girmesiyle vatandaşlara indirim olarak yansıtıldı.

İndirimler firma ve il bazında değişiklik gösterirken ana bayi ve dağıtıcı karı olan 55 kuruş üzerinden yapıldı. Böylece indirim miktarları benzinde 2-5 kuruş arasında, motorin fiyatlarında ise 5-10 kuruş olarak yansıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde de otogaza 18 kuruş olarak yansıtılması planlanan artış da yansıtılmadan durdurulmuştu.

İndirilen tutarlar, Aytemiz petrolde motorinde 6 kuruş, benzinde 5 kuruş olarak kararlaştırıldı. OPET’te ise benzin 2 kuruş, motorin eco’da 7 kuruş, motorin ultrada 10 kuruş olarak işlem görmeye başladı.

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