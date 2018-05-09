09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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MHP'den 2023 çıkışı! İl sayısı 100'e çıksın

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MHP'den 2023 çıkışı! İl sayısı 100'e çıksın
MHP'li Baki Şimşek, Türkiye'de il sayısının 100'e, ilçe sayısının da 1000'e tamamlanması gerektiğini söyledi.
MHP'den 2023 çıkışı! İl sayısı 100'e çıksın MHP'den 2023 çıkışı! İl sayısı 100'e çıksın MHP'den 2023 çıkışı! İl sayısı 100'e çıksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedefleri doğrultusunda birçok mega projeyi hayata geçirdi.

Türkiye'yi şahlandıracak bazı projeler için de çalışmalar devam ederken, 2023 için MHP'den de bir çıkış geldi.

100 İL, 1000 İLÇE

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Büyükşehir Yasası’yla beraber 2023 yılına girerken Türkiye, 100 il ve 1.000 ilçeden kurulan yeni bir yönetim sistemine kavuşturulmalıdır."dedi.

MHP'li vekil, Devlet Bahçeli'nin de bu konuya onay verdiğini belirtti.

KAÇ İL/İLÇE VAR

Türkiye'de şu anda 81 il var. İlçe sayısı ise 957.

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