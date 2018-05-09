Meteoroloji uyardı! Öğleden sonraya dikkat

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan yağış, sabahın ilk ışıklarıyla beraber şiddetlendi. Sabaha karşı yoğun sis de etkili olmaya başladı! Meteoroloji öğleden sonrası için uyardı.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa dışında kalan tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Adana, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Amasya, Hatay kıyıları, Samsun'un iç kesimleri, Çorum'un doğusu ve Tokat'ın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Adana, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Amasya, Hatay kıyıları, Samsun'un iç kesimleri, Çorum'un doğusu ve Tokat'ın batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bugün (Çarşamba) Adana ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) Amasya, Samsun'un iç kesimleri, Çorum ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yerel olark kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.