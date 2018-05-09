09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu!

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İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu!
Önümüzdeki haftalarda ileri bir tarihe atlayacak olan TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu.
İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu! İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu! İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu!

TRT'nin reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisi sezon finaline yaklaşıyor. Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Tekden Film imzalı dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç, geçen hafta projeden ayrılmıştı.

Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi yaratmıştı. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.

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Oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı. 

Yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. 

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