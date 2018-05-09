09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:46Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:15Yatsı 21:51
    • 17°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 99.364 -1.49
  • Altın: 182,998 1.47
  • Dolar: 4,3490 2.18
  • Euro: 5,1437 1.28

Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttı

»
Ramazan ayı yaklaşırken, kuru yemiş fiyatları tavan yaptı. İncir, Antep fıstığı ve bademin fiyatı neredeyse yüzde 100 arttı
Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttı
Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttı Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttı Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttı

Tüm İslam alemi, 15 Mayıs'ı 16' Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkacak.

Ramazan ayında sahurda ve iftarda yemek sonrası en çok tüketilen yiyeceklerin başında gelen kuru yemişlerde fiyat bu sene iyice arttı.

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmada yaklaşık 10 liralık bir artış yaşanırken, incir, Antep fıstığı ve badem de ise fiyatlar neredeyse yüzde 100 yükseldi.

Acve Hurmasının kilosu 110 lira

Bu seneki hurma fiyatları hakkında bilgiler veren aktar Recai Doğanay, "Piyasalarda bir dengesizlik söz konusu.

Dışarıdan gelen hurma grubunda biraz artış var. Fiyatlara geçen yıla oranla 10 lira gibi bir zam geldi.

Dalda satılan Tunus, İran, Irak, Safavi, Suavi, Medine Mebrum, Meşruk gibi 30'a aşkın hurma çeşidi var. Bunlardan en pahalısı Acve hurması. Acve hurmasını daha çok sağlık açısından ve dini boyutuyla satın alıyorlar. Çekirdeğinde Allah'ın 99 adı yazdığı rivayet ediliyor.

Acve hurmasının kilosu 110 liradan satılıyor. Ramazan'da ise en çok Medine Mebrum hurması satılıyor. Kilosu ortalama 50 liradan satılıyor. En ekonomik hurma ise İran hurması. Kilosu 10 liradan satılıyor" dedi.

antep-fistigi.jpg

Antep fıstığı, badem ve incir zam şampiyonu

Geçen seneye oranla oldukça zamlanan kuru yemiş çeşitleri hakkında da bilgiler veren Doğanay, "Ramazan'da tüketilen kuru yemiş fiyatlarında da bir dengesizlik söz konusu.

Kayısının kilosu 25 TL. İncir bu sene çok yüksek fiyatta seyrediyor. Geçen sene 20 TL olan kuru incirin kilosu bu sene 45 TL'ye çıktı. Dağ inciri dediğimiz incire 25 lira gibi bir zam geldi.

Kuru üzümün fiyatı değişmedi. Kilosu 19 TL'den satılıyor. Badem gibi ithal ürünün fiyatı geçen sene 30 liraydı, bu sene 45 liraya çıktı. Antep fıstığında büyük bir artış var.

Antep fıstığının içinin fiyatı geçen sene 100 TL'ydi, bu sene 200 TL'ye çıktı. Fındıkta kilo değişmedi. Kilosu 30 liradan satılıyor" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttıRamazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttıRamazan ayı yaklaşırken, kuru yemiş fiyatları tavan yaptı. İncir, Antep fıstığı ve bademin fiyatı neredeyse yüzde 100 arttı
ABD'den S-400 ambargosu! Yaptırım listesine aldıABD'den S-400 ambargosu! Yaptırım listesine aldıS-400'leri üreten Rusya’nın Rosoboroneksport firması ABD tarafından ambargo kapsamına alındı.
Çirkin tezgah! Erdoğan açıklar açıklamaz operasyonÇirkin tezgah! Erdoğan açıklar açıklamaz operasyonTürkiye’yi dolarla hizaya getirmeye çalışanlar dün yine sahnedeydi. Cumhurbaşkanı, “Saldırıları önleyecek projemiz var” dediği sırada Londra’dan düğmeye basıldı. Hacimsiz piyasada kur tırmandırıldı.
Bu sisteme dikkat! Tüm paranız gidebilirBu sisteme dikkat! Tüm paranız gidebilirDolandırıcıların yeni hedefi, ödemelerinde kredi kartı bilgisi vererek ‘mail order’ yapan vatandaşlar oldu.
Erdoğan projemiz var demişti! İşte doları düşürecek formülErdoğan projemiz var demişti! İşte doları düşürecek formülCumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını verdiği ‘kur saldırısını tersine çevirecek projeler’in ayrıntıları netleşiyor. Yerel parayla ticaret için piyasa oluşturulacak.
ABD engellemeye çalışıyordu! F-35'lerin Türkiye'ye teslim tarihi belli olduABD engellemeye çalışıyordu! F-35'lerin Türkiye'ye teslim tarihi belli oldu21 Haziran’da ilk F-35 savaş uçağının ABD’de teslim alınacağını söyleyen Demir “Teslimattan sonra pilotlarımız eğitme girecek. 2019’da da uçaklarımız gelmeye başlayacak” dedi.
  • Vatandaşa büyük müjde! Bir taşla üç kuş09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:45
  • Akaryakıtta zam beklenirken indirim geldi08 Mayıs 2018 Salı 23:55
  • Türkiye'ye karşı oyunları bozacak 'sihirli üçlü'08 Mayıs 2018 Salı 15:20
  • Büyük zam geliyor! 618 bin kişinin yüzü gülecek08 Mayıs 2018 Salı 15:00
  • Türkiye bunu yaparsa yüzde 400 büyüyebilir08 Mayıs 2018 Salı 14:20
  • Bunu yapanın borcu silinecek08 Mayıs 2018 Salı 14:19
  • Milyonlar bunu bekliyordu! TBMM'de görüşülecek08 Mayıs 2018 Salı 14:16
  • İngilizler açıkladı:3 katını Türkiye ile yapıyoruz08 Mayıs 2018 Salı 14:14
  • Dolar yükseldi! Erdoğan'dan açıklama08 Mayıs 2018 Salı 13:50
  • Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması!08 Mayıs 2018 Salı 12:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri