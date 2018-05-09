09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Trump’ın İran kararı sonrası Erdoğan’dan çok sert tepki: Kaybedeceksiniz!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi kararıyla ilgili ''Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.
Trump’ın İran kararı sonrası Erdoğan’dan çok sert tepki: Kaybedeceksiniz!
Trump’ın İran kararı sonrası Erdoğan’dan çok sert tepki: Kaybedeceksiniz! Trump’ın İran kararı sonrası Erdoğan’dan çok sert tepki: Kaybedeceksiniz! Trump’ın İran kararı sonrası Erdoğan’dan çok sert tepki: Kaybedeceksiniz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran ile yaptığı nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, ''Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

"KAYBEDEN AMERİKA OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz. Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz." dedi.

TRUMP, KARARINI DÜN DÜNYAYA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa), Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

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