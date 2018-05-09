09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Bakan detayları açıkladı! Varlık Barışı geliyor

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, varlık barışıyla ilgili olarak, "Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere kolaylık sağlayacağız. Varlığının yüzde 3'ü oranında vergi alınacak" dedi.
Bakan detayları açıkladı! Varlık Barışı geliyor
Bakan detayları açıkladı! Varlık Barışı geliyor Bakan detayları açıkladı! Varlık Barışı geliyor Bakan detayları açıkladı! Varlık Barışı geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbal, Varlık Barışı'na ilişkin yeni bir düzenleme getireceklerini açıkladı.

Bakan Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

6736 ve 7020 sayılı kanunun uygulanmasında çok farklı bir kampanya uyguladık. Son 2 yapılandırmada hem başvuru sayıları yüksek hem de şuana kadar sistemde kalan mükellef sayısı yüksek.

Varlık Barışı düzenlemesi yapmıştık. Yeni bir düzenleme yok ama bugün genel kurulda görüşülecek, Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Yurtdışında para, altın ve Döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler.

YÜZDE 3 VERGİ ALINACAK

Yurtdışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurtdışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurtdışında da varlığı var, "Yurtdışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurtdışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım" derse buna da imkan sağlıyoruz.

İNCELEMEYE GİRMEYECEKLER

İkinci düzenleme yurtiçi varlıkların işletmeye dahil edilmesi... Taşınmazlar var, altınlar, nakitler var. Müracaat edecek vatandaşlar bu varlıkları işletmeye dahil etme beyanında bulunacaklar, aynı şekilde yüzde 3 oranında vergi ödeyecekler ve bu varlıkları işletmelerine dahil etme dahilinde hiçbir vergi incelemesine dahil olmayacaklar. İsterlerse daha sonra işletmelerinden de çekebilecekler.

Varlık Barışı düzenlemesinde şöyle bir kural getiriyoruz; bu düzenlemeden yararlanmak istiyorsanız yüzde 3'lük vergiyi ödemek zorundasınız.

16 MİLYAR GELİR ELDE EDİLDİ

Her yaptığımız düzenleme gelir beklentimizi yukarı çekiyor. Bugüne kadar bir rakam vermedim şu anda da vermek doğru değil ama yakın bir zamanda son 2 yapılandırma kanunu yaptık. Yıllık 16 milyar liralık gelir elde ettiğimizi gördük. Asgari bu kadarlık bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Peşin ödemeyi daha cazip hale getirdik.

Varlık Barışı düzenlemesi de önemli bir düzenleme. Açıkçası vatandaşlar bu tür düzenlemelerde belli bir vergi ödemek gibi talepleri de var. Bu sene 2018 yılı bütçe gelirleri bu ilave gelen gelirler nedeniyle öngörümüzün çok üzerinde gelecek.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Bakan Ağbal emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ilk ikramiyelerin önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde Haziran ayının başında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Ağbal söz konusu düzenlemenin kalıcı hale getirileceğini de aktardı.

MATRAH DÜZENLEMESİ

Maliye Bakanı Ağbal, yoğun talep üzerine Genel Kurul'da bugün verilecek önergeyle 2017'yi de matrah artırımı düzenlemesine dahil etme kararı aldıklarını duyurdu.

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