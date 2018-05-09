09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Çılgın projeye dev talip! Önderlik etmek istiyoruz

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Çılgın projeye dev talip! Önderlik etmek istiyoruz
Türkiye'nin mega projelerinden Kanal İstanbul'un yapımına Güney Koreli inşaat şirketi SK Engineering & Construction talip oldu.
Çılgın projeye dev talip! Önderlik etmek istiyoruz Çılgın projeye dev talip! Önderlik etmek istiyoruz Çılgın projeye dev talip! Önderlik etmek istiyoruz

 

Güney Kore merkezli inşaat şirketi SK Engineering & Construction (E&C) Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretinde söz konusu projenin gündeme geldiğini ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ülke olarak projeye destek vermekten mutlu olacaklarını açıkladığını hatırlattı.

Seung, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerde yer aldıklarını ve Türkiye'de deneyim sahibi olduklarını anlatarak, “Bu (Kanal İstanbul), hem değer hem de önemi bakımından çok büyük bir proje. Biz Türkiye’de ortaklarımızla beraber büyük projelere katılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu proje ile ilgili davet etti ve bizim liderimiz kabul etti. Bize iş düştü demektir. Bizim Türkiye'de deneyimlerimiz var. Sadece projenin ayrıntılarının açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıntılar netleştikten sonra biz projeye önderlik etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos'un doğusunu takip eden yaklaşık 45 kilometrelik alanda yürütülen jeolojik ve jeoteknik araştırmalar sonrasında belirlenecek yöntem ve tekniklerle kanal açılacak. Böylece Karadeniz'i Marmara ve Akdeniz'e bağlayan güvenli alternatif bir su yolu oluşturulacak.

Kanal işletmesi için gerekli tesis ve yapılara ek olarak, projeyle entegre geliştirilecek yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, kanalın kazı çalışmalarından çıkacak malzemelerin depolanacağı adalar ve kıyı dolgu alanları da oluşturulacak.

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