Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 17. Olağan Genel Kurulu'nda ekonomi ve finans gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Piyasalardaki dalgalanmalar ile ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Para politikasında normalleşme başladı. Hem bir sadeleşme söz konusu. Küresel kriz sonrası likiditede artış vardı. O dönemin bir ihtiyacı olarak piyasalar tarafından karmaşık bir para politikasına gidildi. Şimdi basit sade bir para politikasının zaten kararı verilmiş durumda" dedi.
Piyasalarla hiçbir zaman cebelleşmediklerini belirten Şimşek, "Tabii ki ülkemizin gerçeklerini biliyoruz, bu iniş çıkışların kalıcı olmadığını biliyoruz. Ama bu dalga boylarını sınırlandırmak için kurumlarımız gereken tepkileri vermiştir" dedi. Şimşek, "Merkez Bankası gerekeni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Dengesizlikler iyileşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.
Şimşek, 'seçim döneminde tedbir alınmayacak' düşüncesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu söyledi.
09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Dolar hamlesinden sonra Şimşek'ten kritik açıklama
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