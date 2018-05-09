09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Eşek heykeli koydular yine de fayda etmedi

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Eşek heykeli koydular yine de fayda etmedi
Eskişehir’in en yoğun noktalarından olan Porsuk kenarında, çekirdek kabuklarını yere atan vatandaşlara mesaj amaçlı olarak konulan ‘Çekirdek çitleyen eşek’ heykelinin önü ve kıyı şeridi, çekirdek kabukları ile doldu.
Eşek heykeli koydular yine de fayda etmedi Eşek heykeli koydular yine de fayda etmedi Eşek heykeli koydular yine de fayda etmedi

Kısa bir süre önce bölgeye yerleştirilen ve gündemi uzun süre meşgul eden ‘Çekirdek çitleyen eşek’ heykeli, geçen süreçte vatandaşların çekirdek kabuklarını yere atmasını engelleyemedi. Özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Porsuk’taki çöp birikintileri, sağduyulu vatandaşların tepkisini çekti. 
 

“Kültür eksikliğimiz var” 

Bölgede yaşanan kirliliğinin Eskişehir’e yakışmadığını ve mesaj içerikli eşek heykeline rağmen bu davranışların kendisini şaşırttığını belirten Sevgi Sümbül, “Çok çirkin ve yanlış. Biraz önce de birini kıyıda gördüm, ‘Bunları süpürmeyi düşünüyorsunuz değil mi?’ dedim. Çünkü bir insan nasıl görmek istiyorsa öyle bırakmalı. Adam olmaları için biraz daha zamana ihtiyaçları var demek ki. Eskişehir’e hiç yakışmıyor. Hele o anlamda bir heykelin karşısında bunun yapılması gerçekten çok abesle iştigal. Eşeğe bile yazık oluyor. Hiç değilse onun gözleri güzel. Aslında bu heykeller bilinçlendirme amaçlı yapılıyor ama halkın görüp göremediği de önemli. Bizim bu konuda kültür eksikliğimiz var. Maalesef biz onları sadece bir demir yığını olarak gördüğümüz için gerçek anlamını çözemiyoruz. Ama ben gençliğimizden ümitliyim. Ümidimi yitimedim” şeklinde konuştu. 
 

“Eşek heykeli yalnızca resim çektirme aracı oldu” 

Porsuk’un Eskişehir’in sembol bölgelerinden biri olduğunu ve bu tür davranışların kendilerini üzdüğünü vurgulayan Vildan Çakır ise şunları kaydetti: 

“Herkes fotoğraf çektiriyor. Heykel bir işe yaramıyor beyinde olması lazım. Çekirdek konusunda yine aynı, yine aynı. Bunu heykelle resimle ya da başka şeylerle çözemezler. Bilinçli olmaları lazım aslında. Biri lise mezunu biri üniversite mezunu, hep bilinçli öğrencilerimiz. Ama yapmıyorlar. Ben olsam poşet alır, poşete koyarım. Eşek heykeli yalnızca resim çektirme aracı oldu.” 

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