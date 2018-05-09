09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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'Doktor balıklar' tehlike altında

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'Doktor balıklar' tehlike altında
Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan dünyaca ünlü 'doktor balıklar' aşırı yağışların getirdiği çamurlu su nedeniyle ölüyor.
'Doktor balıklar' tehlike altında 'Doktor balıklar' tehlike altında 'Doktor balıklar' tehlike altında

Sivas’ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde bulunan Balıklı Kaplıca’daki dünyaca ünlü 'doktor balıklar', son günlerdeki kuvvetli yağışların getirdiği çamurlu su nedeniyle ölüyor. Yer altındaki bir kaynaktan gelen özel suda yaşayan balıklar, son bir haftadır etkili olan yağışların getirdiği çamurlu sular nedeniyle hızlı bir şekilde ölmeye başladı. İlçede bulunan Balıklı Kaplıca’nın özel havuzlarında bulunan balıklar bu durumdan etkilenmese de derede doğal ortamında yaşayan balıkların bir bölümü telef oldu. 
 

DSİ çalışma yürütüyor 

Konuyla ilgili açıklama yapan Kangal Balıklı Kaplıcası’nın sahiplerinden Fuat Ünsal, yağışların taşıdığı çamurlu suyun balıkların solungaçlarını tıkayarak ölümlerine neden olduğunu söyledi. Ünsal, “Yağışların taşıdığı çamurlu sulan balıkların solungaçlarını tıkayarak ölümlerine neden oldu. Tesisimizde bulunan havuzlarda yeterli miktarda, bolca balığımız var. Havuzlardaki balıklar zarar görmedi. Ancak derede doğal ortamındaki balıklar ölüyor. Konuyla ilgili sayın valimizin talimatları vardı. Yağışlarda çamurlu suyun balıkların yaşadığı bu özel suya karışmaması için DSİ tarafından çalışma başlatılmıştı. Ancak çalışmadaki gecikmeden dolayı bu durum yaşandı" dedi. 
 

Su da balıklar da özel 

Yağışların taşıdığı çamurlu su nedeniyle tehlike altında olan balıkların yaşadığı su da balıklar kadar özel. Asırlardır yer altındaki kaynak suyla birlikte yüzeye çıkan, tam olarak türleri bilinmese de sazangillerden oldukları düşünülen 2-10 santim arasında uzunluktaki doktor balıklar, 37 dereceye varan sıcaklıktaki suda hayatlarını sürdürüyor. Hiçbir şekilde elle beslenmeyen, üretimlerine müdahale edilmeyen balıklar, yer altından gelen yüksek selenyum içerikli suda kendiliğinden üreyip gelişiyor ve besleniyor. Bilindik diğer balıkların aksine su soğudukça sayıları azalan balıklar, suyun ısınıp 37 dereceyi bulmasıyla sayıları da artıyor. 

Doktor gibi çalışıyorlar 

Balıklar havuzlara veya dereye giren hastaların selenyumlu suda yumuşayan ciltlerini sarıp yaraların üzerindeki kabukları ve ölü derileri büyük bir ustalıkla yaradan ayırıp yaralı kısımların da yumuşamasını sağlıyorlar. Balıklar diğer balıklardan farklı olarak 37 dereceye ulaşan sıcaklıkta yaşayabildikleri gibi yine diğer balıkların aksine insanlardan kaçmıyor adeta insan vücudundaki yara ve ölü deriye yapışıyorlar. 

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