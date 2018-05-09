O ilimizden çok kötü haber!

09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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BEYTÜŞŞEBAB SULAR ALTINDA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi 3 gündür aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle sular altında kaldı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde devam eden yol yapım çalışmalarını yarıda bırakan şiddetli yağmur, okuldan eve giden öğrencilerinde zaman zaman mahsur kalmasına neden oldu. Evlerine gitmekte zorlanan öğrencilerin yardımına veliler ve polis ekipleri yetişti. Öğrenciler veli ve polislerin desteği ile evlerine güçlükle götürüldü. Belediye ekipleri etkili olan yağmur nedeniyle yoğun mesai harcadı. Su altında kalan caddeler için rögar kapakları açıldı ancak buna rağmen yollardaki sular çekilmedi.

DEBİSİ YÜKSELEN HABUR ÇAYI KÖPRÜLERİ YIKTI

Sağanak yağış dolayısıyla Habur Çayı coştu. Coşan çay çevrede bulunan bağ, bahçe ve tarlalara zarar verdi. Yağmur sularından dolayı debisi yükselen Habur Çayı nedeniyle bir çok vatandaşın bağ ve bahçeleri sular altında kaldı. Coşan Habur Çayı dolayısıyla bazı köprüler yıkıldı. Habur Çayının yükselmesiyle yıkılan köprüler nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı. Köylerden Beytüşşebap ilçesine gelmeye çalışan köylüler, yıkılan köprü nedeniyle ilçeye ulaşamadı. Köylüler ilçe merkezine gelemeyince köylerine geri dönmek zorunda kaldı. Bolağaç köyünde ikamet eden vatandaşlardan Ömer Üce, sel sularının evlerine kadar geldiğini, 3 gündür yağmur nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini söyledi. Üce, "Yağmur nasıl geliyorsa öyle içeri geliyor. Bu 3 gündür biz ayaktayız, halılarımız sular altında kaldı. Çocuklarım yatamıyor. Evimiz rutubetli oldu. Evin arkasına duvar yapılmadığı sürece bu sıkıntıyı yaşıyor olacağız. Maddi durumum yok bu yüzden yetkililere sesleniyorum bir kepçe ile 4 saatte işimizi hallederler her yıl bu çileyi çekiyoruz" dedi.

Fevzi Üce ise köylerine bir köprü yapıldığını ve her yıl Habur Çayı coştuğunda bu köprünün yıkıldığını söyledi. Üçe, "Bu nedenden dolayı köyümüzde mahsur kaldık" diye konuştu.

BİR ÇOK EV SU ALTINDA KALDI

Etkili olan yağmurdan dolayı bir çok evi de su bastı. Vatandaşlar evlerini basan suyu tahliye etmek için saatlerce uğraştı. Bazı bölgelerde evini su basan vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri su tahliyesinde vatandaşlara yardım etti.

Başaran köyünde ise vatandaşların arsaları sular altında kaldı, patika yollar kapandı. Vatandaşlar eşyalarını sel sularından korumak için yoğun bir çaba gösterdi.
 

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