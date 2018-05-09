09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Bahçeli'den, aday adaylarına tek tek FETÖ taraması

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MHP Lideri Devlet Bahçeli YSK'ya sunulacak milletvekili listesindeki kişilere FETÖ taraması yapıyor, referanslarını tek tek arıyor. Bahçeli, Akşener'in yaptığı kongreye katılanları da araştırıyor.
Bahçeli'den, aday adaylarına tek tek FETÖ taraması
Bahçeli'den, aday adaylarına tek tek FETÖ taraması Bahçeli'den, aday adaylarına tek tek FETÖ taraması Bahçeli'den, aday adaylarına tek tek FETÖ taraması

 

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylarının yanı sıra başvurulardaki referanslara da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) taraması yapıyor.

Parti, 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde, başta FETÖ üyeleri ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların yer almaması için aday adaylarını her yönüyle inceliyor.

REFERANSLAR DA ARANIYOR

Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşılırken, bunlar hakkında da araştırma yaptırılıyor. Referanslar ayrıca tek tek telefonla aranıyor, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi isteniyor.

BAHÇELİ BİZZAT ARAŞTIRIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarına ilişkin bizzat tahkikat yaptırıyor.

"TARLA KONGRESİ"NE KATILANLAR DA AYIKLANIYOR

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan bin 815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" belirtildi.

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