10 Mayıs 2018 Perşembe24 Şaban 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

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YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
6 aday 24 Haziran seçimlerinde yarışacak. Bunlar, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Doğu Perinçek.
YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

aday 24 Haziran seçimlerinde yarışacak. Bunlar, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Doğu Perinçek.

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