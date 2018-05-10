Arıza ilk açıklandığında 36.410 olarak duyurulan geri çağrılacak araç sayısı, daha fazla modelin bu arızadan etkilendiğinin tespit edilmesi sonrasında yükseltildi.
Alınan karar ile Mart 2007 ile Ağustos 2011 arasında üretilen BMW 1, BMW 3, Z4 ve X1 serisi araçları kapsıyor.
10 Mayıs 2018 Perşembe24 Şaban 1439
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Otomotiv devi 312 bin aracını geri çağırıyor!
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