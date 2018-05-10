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Otomotiv devi 312 bin aracını geri çağırıyor!

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Otomotiv devi 312 bin aracını geri çağırıyor!
Alman lüks otomobil üreticisi BMW, sürüş sırasında aniden stop etme hatası nedeniyle geri çağrılacak araç sayısını 312 bine yükseltti.
Otomotiv devi 312 bin aracını geri çağırıyor! Otomotiv devi 312 bin aracını geri çağırıyor! Otomotiv devi 312 bin aracını geri çağırıyor!


Arıza ilk açıklandığında 36.410 olarak duyurulan geri çağrılacak araç sayısı, daha fazla modelin bu arızadan etkilendiğinin tespit edilmesi sonrasında yükseltildi.
 
Alınan karar ile Mart 2007 ile Ağustos 2011 arasında üretilen BMW 1, BMW 3, Z4 ve X1 serisi araçları kapsıyor.
 

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