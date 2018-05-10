Ekonomi Zirvesi sonrası açıklama: Tedbir alınacak!

Ekonomi Koordinasyon Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, 'faiz-döviz kuru baskısına karşı tedbir alınacak' ifadesi kullandıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de yapılan ekonomi değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamada şöyle denildi:

Toplantıda, hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.

Bu çerçevede;



- Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.



- Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir.



- Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir.



- Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır.



- Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.



- Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır.



- Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir.



- Türkiye, büyüme odaklı ekonomi politikaları sayesinde bugünkü seviyesine gelmiştir.

- Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir.



- Büyüme politikalarımızın odağında, kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve teşvikiyle özel sektör bulunmayı sürdürecektir.



- Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır.



- Bankacılık sektörümüz, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkanı bakımından tarihinin en güçlü seviyesindedir.



- Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki artış oranının üzerinde seyretmektedir.



- Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır.



- Bankalara, ekonomimizin en önemli itici güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları tavsiye edilmiştir.



- Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.



- Varlık Barışı uygulaması, yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde genişletilecektir.