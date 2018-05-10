Ekonomi Zirvesi sonrası açıklama: Tedbir alınacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de yapılan ekonomi değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamada şöyle denildi:
Toplantıda, hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.
Bu çerçevede;
- Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.
- Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir.
- Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir.
- Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır.
- Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.
- Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır.
- Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir.
- Türkiye, büyüme odaklı ekonomi politikaları sayesinde bugünkü seviyesine gelmiştir.
- Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir.
- Büyüme politikalarımızın odağında, kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve teşvikiyle özel sektör bulunmayı sürdürecektir.
- Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır.
- Bankacılık sektörümüz, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkanı bakımından tarihinin en güçlü seviyesindedir.
- Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki artış oranının üzerinde seyretmektedir.
- Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır.
- Bankalara, ekonomimizin en önemli itici güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları tavsiye edilmiştir.
- Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
- Varlık Barışı uygulaması, yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde genişletilecektir.