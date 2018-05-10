10 Mayıs 2018 Perşembe24 Şaban 1439
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40 dakika sürdü! Görüşmeden kareler

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40 dakika sürdü! Görüşmeden kareler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti. Muharrem İnce'nin açıklama yapmadan ve soruları kabul etmeden partinin önünden ayrılması dikkat çekti.
40 dakika sürdü! Görüşmeden kareler 40 dakika sürdü! Görüşmeden kareler 40 dakika sürdü! Görüşmeden kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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İNCE: DERTLEŞTİK

Görüşmenin sonunda Muharrem İnce'nin açıklama yapmaması dikkat çekti. İnce sadece 'başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik' demekle yetindi ve gazetecilerin sorularını da kabul etmedi.

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ELİTAŞ: GÜZEL BİR SOHBET OLDU

AK Partili Mustafa Elitaş da görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, 'güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş' ifadesini kullandı.

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