10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:45Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:16Yatsı 21:52
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 100.781 1.43
  • Altın: 180,986 -1.18
  • Dolar: 4,3128 0.01
  • Euro: 5,1128 -0.20

İran ambargosu onları vuracak

»
İran ambargosu onları vuracak
ABD’nin nükleer anlaşmanın iptaliyle İran’a uygulayacağı ambargonun şartları belli oldu.
İran ambargosu onları vuracak İran ambargosu onları vuracak İran ambargosu onları vuracak

Getirilen yasakların İran’la ticareti olan AB’li ülkeleri de vurması Avrupa başkentlerinde tepkilere neden oldu. Birlik, şirketlerinin ambargolardan zarar görmesi halinde ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikâyet etmeye hazırlanıyor.

BD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin İran ile 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurması piyasaların yanı sıra dünyanın neredeyse tüm başkentlerinde tartışmalara neden oldu.

Açıklamanın ardından başta petrol olmak üzere küresel enerji sektöründe hareketlenme başlarken duyurunun getirdiği belirsizlik piyasaların tamamına yayıldı. Buna başlıca gerekçe olarak ise Başkan Trump’ın İran’a yönelik ambargoyu delecek olan şirket ve ülkelere de yaptırım tehdidinde bulunması gösteriliyor. Trump, Tahran’a yönelik ambargo uygulamasına kademeli olarak başlanacağını belirterek 3 ve 6 aylık dönemin sonunda uygulamaların tüm sertliğiyle yürürlüğe gireceğini söyledi.

BAĞLANTISI KOPARILACAK

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yayımlanan bir metinde bu ambargoların ne olacağı detaylı olarak duyuruldu. Üç ay sonra devreye alınacak ilk kademe ambargolar daha hafif gibi görünse de altı ayın sonunda alınan tüm ambargolar ülkeyi dünyanın geri kalan kısmından koparmayı hedefliyor. Ancak bu koparma operasyonu sadece İran’ı değil İran’ın Avrupalı ticaret ortaklarını da vuracağa benziyor. Zira yasaklar kapsamında devreye alınacak yasaklamalar başta Almanya ve Fransa olmak üzere İran’la ticaret bağlantısı olan pek çok AB’li ülkeyi vuracak.

AB AYAKLANDI

Bu bağlamda açıklamalarda bulunan Fransa hükümet sözcüsü, Avrupa Birliği ülkelerinin ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkmasının ekonomiye ve iş ilişkilerine getireceği zararı tartışacaklarını ve dünya ticaret kuralları çerçevesinde, olası zararlı adımlarla mücadele edeceklerini söyledi. Sözcü Benjamin Griveaux, ABD’nin tek taraflı kararını kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, “Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde Avrupalı şirketlerin çıkarlarına zarar verecek her türlü tek yanlı adıma karşı direnmeye ve elbette WTO kuralları dahilinde olmak üzere, orantılı bir karşılık vermeye hazırdır” dedi.

38 MİLYAR DOLARLIK UÇAK SATIŞI TEHLİKEDE

ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkması, Tahran ile uçak imalatçıları arasındaki 38 milyar dolarlık anlaşmaları da tehlikeye soktu. Anlaşmalara yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, bu şirketlerden Avrupalı Airbus şirketi, rakibi ABD’li Boeing’den daha fazla riskle karşı karşıya. İran hükümeti, ulusal havayolu IranAir için liste fiyatı 38.3 milyar dolar olan 200 adet yolcu uçağı siparişi verdi. Bunların 100 adedi Avrupa şirketi olan Airbus’tan, 80 adedi rakip Amerikan şirketi Boeing’den ve 20 tanesi de Fransız-İtalyan turboprop imalatçısı ATR şirketinden sağlanacaktı. Siparişlerin iptali gündemde.

6 AĞUSTOS’TA YÜRÜRLÜĞE ALINACAK İLK AMBARGOLAR 

- İran hükümetinin ABD Doları ile alışverişi yasaklanacak.

- Altın ve değerli metal ticareti engellenecek.

- Grafit, alüminyum, çeliğin yanı sıra kömür ve yazılım geliştirmeye yönelik ürünlerin de ithali yasaklanacak.

- Bu ürünleri İran’a ihraç etmek isteyen ülkeler de yaptırımlara maruz kalacak.

- İran dışında olan ve İran’a ait kaynakların bu ülke tarafından kontrolü engellenecek.

- İran’ın devlet tahvili ihalesi açması veya tahvil satması yasaklanacak.

- Ülkenin otomotiv sektörüne yönelik sınırlamalar getirilecek.

- İran’dan ABD’ye yönelik gıda, halı satışı ve buna bağlı finansal işlemler askıya alınacak.

- İran’a yönelik yolcu uçağı, donanımı ve servis satışı duracak.

4 KASIM ’DA YÜRÜRLÜĞE ALINACAK AMBARGOLAR 

- İran’la bağlantılı olan tüm petrol işlem ve hizmetleri duracak.

- İran’dan petrol temelli petrokimya türevi ürünlerin tamamının alımı yasaklanacak.

- İran Merkez Bankası ile tüm yabancı banka ve finans kuruluşları arasındaki işlemler duracak.

- İran Merkez Bankası ve ülkenin finans kuruluşlarına yönelik önem arz edecek küresel ekonomik haber akışı yasaklanacak. n İran’la ilgili tüm sigorta işlemleri durdurulacak.

- İran’ın petrol dahil tüm enerji sektörüne yönelik ambargolar devreye girecek.

- Ülkenin liman işletmecileri, tersaneleri ve gemi ile taşımacılık sektörü de ambargo kapsamına alınacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanlar yayınladı! Erdoğan işte bu yüzden kazanıyorAlmanlar yayınladı! Erdoğan işte bu yüzden kazanıyorÜlkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.
Gelecek ay başlıyor! Türkiye'ye para akacakGelecek ay başlıyor! Türkiye'ye para akacakGelecek ay doğal gaz aktarmaya başlayacak TANAP’ın Türkiye’ye kümülatif bazda 50 milyar dolar katkı sağlayacağı hesaplandı.
Erdoğan ‘Ahdim olsun ki..’ demişti! Yol haritası belli olduErdoğan ‘Ahdim olsun ki..’ demişti! Yol haritası belli olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanan "Ekonomi Zirvesi" sona erdi.
Yeni düzenleme geliyor! Onlar da emekli ikramiyesi alacakYeni düzenleme geliyor! Onlar da emekli ikramiyesi alacakHükümetin, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması paketinde sürpriz değişiklikler yapılacak.
Milyonlara müjde! Markette geçecek, bakiye devredecekMilyonlara müjde! Markette geçecek, bakiye devredecekYemek kartları ile marketlerde alışveriş yapma uygulaması devam edecek. Kartlarda iskonto kaldırılacak, komisyon oranlarına sınır gelecek. Esnaftan, uygulama, sarf, işletim, teknik destek, bakım bedeli diye para alınmayacak.
Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'ten geçtiMilyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'ten geçtiTBMM Genel Kurulunda, "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere ikramiye ödenmesi, imar barışı" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısının 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.
  • İran ambargosu onları vuracak10 Mayıs 2018 Perşembe 07:10
  • Ekonomi Zirvesi sonrası açıklama: Tedbir alınacak!10 Mayıs 2018 Perşembe 00:27
  • 9 yılın zirvesini gördü09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:30
  • Bakan Zeybekci açıkladı! Temmuz ayında başlayacak09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:09
  • Dolar hamlesinden sonra Şimşek'ten kritik açıklama09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:08
  • Çılgın projeye dev talip! Önderlik etmek istiyoruz09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:06
  • Emekli ikramiyesi onları da sevindirdi09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:06
  • Ülker, kendi rekorunu kırdı09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:05
  • BİM'den flaş karar! Tam 2 milyon...09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:04
  • 'K' belgesi de artık e-Devlet'ten alınabilecek09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri