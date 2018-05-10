Erdoğan: İsrail başka şeylerden mahrum kalacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'a mülakat verdi.

Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararıyla ilgili soruya Erdoğan, 'İsrail başka şeylerden mahrum kalacaktır, bunları da görmeniz gerekirdi diye düşünüyorum' yanıtını verdi.

CNN International'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararıyla ilgili soruya çarpıcı cevaplar verdi.

'İSRAİL BAZI ŞEYLERDEN MAHRUM KALACAK'

Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının bölgede atılan yanlış bir adım olduğunu vurgulayarak, 'Yani siz şu anda kalkacaksınız büyükelçiliğinizi Kudüs'e almak suretiyle neyi hallediyorsunuz? Yani siz burada İsrail'e bazı kendinize göre olumlu sinyaller vermek suretiyle İsrail yönetimini de tatmin etmek istiyorsunuz? Eğer buysa, İsrail başka şeylerden mahrum kalacaktır, bunları da görmeniz gerekirdi diye düşünüyorum' değerlendirmesinde bulundu.