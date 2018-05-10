Milyonlara müjde! Markette geçecek, bakiye devredecek

Yemek kartları ile marketlerde alışveriş yapma uygulaması devam edecek. Kartlarda iskonto kaldırılacak, komisyon oranlarına sınır gelecek. Esnaftan, uygulama, sarf, işletim, teknik destek, bakım bedeli diye para alınmayacak.

Yüksek komisyon oranları, ödeme sürelerinin uzunluğu nedeniyle tartışma konusu olan, ‘yemek kartları sorununun’ çözümünde sona gelindi. Yeni düzenlemeye göre, yemek kartlarının market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasına yasaklama getirilmeyecek.

Yemek kartı kuruluşlarınca işverenlere uygulanan iskonto ortadan kaldırılacak. Sektörün temel sorunu olan yüksek komisyon oranlarına tavan sınır; esnaf ve tacire yapılan geç ödemelere son verilerek ödeme sürelerine üst sınır getirilecek. Yemek kartlarındaki bakiyelerin devri düzenlenecek.

Perakende ticareti yeniden düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milliyet’e TBMM’de yaptığı açıklamada, özetle şunları kaydetti:

HUKUKİ ALTYAPI



Yemek kartı ve benzeri uygulamalar ilk defa mevzuatla düzenleniyor. Rekabete dayalı, piyasa dengesi içinde her paydaşın rolünü dikkate alan ve sektörün sağlıklı şekilde işlemesine engel olan temel sorunları ortadan kaldıran mevzuat ortaya çıkıyor.

MENFAAT TALEP EDİLEMEYECEK



Yemek kartı kuruluşlarının, özel ve kamu sektöründeki işverenlere herhangi bir iskonto uygulayamayacakları ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacakları hüküm altına alınıyor. İşverenlerin yemek kartı kuruluşlarından iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecekleri belirtiliyor. İskonto uygulamasına son verilmesi ile yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimize yansıyan yüksek komisyon oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi ve yüksek komisyonların neden olduğu problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

30 GÜNÜ GEÇEMEYECEK



Sözleşmelerde ödeme sürelerinin yemek kartı kuruluşları lehine belirlendiği yönündeki şikayetlere son vermek amacıyla ödeme süresine üst sınır getiriliyor. Yemek kartı kuruluşlarınca esnafa yapılacak ödemelerin süresinin, fatura tarihinden itibaren 30 günü geçemeyeceği hüküm altına alınıyor. Düzenlemeyle yemek kartı kuruluşlarının sunmuş oldukları hizmetler karşılığında esnaf ve tacire yapmaları gereken ödemelerin süresini uzatmasının önüne geçilecek.

'ESNAF RAHATLAYACAK'

Tüfenkci, “Esnafa uygulanan yüksek komisyonlara son vermek amacıyla, yemek kartı kuruluşlarının uygulayacağı komisyon oranına yüzde 6’lık üst sınır getiriliyor” dedi. Tüfenkci, “Yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimizden komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli ile depozito gibi adlar altında bedel talep etmesinin önüne geçiliyor. Esnafımızın yüksek komisyon ve diğer bedellerle yaşadığı mali baskının son bulması planlanıyor” dedi.

AY SONUNDA DEVREDECEK

Ay sonu veya yılsonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiyelerin, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilmesi hükme bağlanarak bu hususa ilişkin sektörde var olan soru işaretleri gideriliyor. Yemek kartı kuruluşları yazılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunacak.

SIKI DENETİM

Yemek kartı kuruluşları ile işverenler veya esnaf ve tacirimiz arasında düzenlenen sözleşmelerin değişikliğe uygun olmayan hükümlerinin, en fazla 6 ay geçerliliğini koruması öngörülüyor. Düzenlemeler denetim ve yaptırım mekanizmaları ile desteklenerek, hakkaniyete dayalı bir ticaret anlayışının sağlanması hedefleniyor.