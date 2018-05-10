10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Geldi, talimatı verdi ve gitti! Güneydoğu vurgusu dikkat çekti

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24 Haziran öncesi AK Parti’nin Avrupa’daki çalışmalarını engelleyen AB ülkeleri, İYİ Parti ve CHP lehine seçime müdahil oldu.
Geldi, talimatı verdi ve gitti! Güneydoğu vurgusu dikkat çekti
Geldi, talimatı verdi ve gitti! Güneydoğu vurgusu dikkat çekti Geldi, talimatı verdi ve gitti! Güneydoğu vurgusu dikkat çekti Geldi, talimatı verdi ve gitti! Güneydoğu vurgusu dikkat çekti

 Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Türkiye’ye gelip Meral Akşener’e “Güneydoğu size oy verecek” sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere başbakan, bakanlar ve diğer yetkililerin seçim propagandası yapmasını yasaklayan Avrupa ülkelerinin bakanları Türkiye’de 24 Haziran'a ilişkin seçim faaliyetleri yürütüyor.

Görünürde resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, iki günlük temaslarının büyük bölümünü Erdoğan düşmanlığında ittifak yapan siyasilerle geçirdi. Antidemokratik tutumlarını 'yasalarına' dayandıran ancak CHP ve İyi Parti'nin seçim propogandası yapmasına izin vererek çifte standarda imza atan Avrupa ülkeleri tıpkı 7 Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi muhalefetle dirsek temasına geçti.

CHP VE İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞME

Geçen yıl 16 Nisan referandumunda tarafını belli edip "evet" kampanyalarını iptal ederek "hayır" kampanyalarının yapılmasına izin veren hatta bu kampanyaları bizzat yöneten Avrupa ülkeleri, bakanlarını Türkiye’ye göndererek CHP ve İyi Parti lehine propaganda yapmaya, kamuoyunu yönlendirmeye başladı. Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth resmi ziyaretler bahanesiyle geldiği Türkiye'de CHP ve İyi Parti ile görüştü.

KILIÇDAROĞLU ZİYARETİ GİZLİ

İyi Parti’de Genel Başkan Meral Akşener ile biraraya gelen Roth’un CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile basına kapalı bir araya geldiği öğrenildi. Akşener ile görüşme sonrası açıklama yapılırken, CHP’deki ziyaretlerine ilişkin Roth, twitter hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’le fotoğrafını paylaştı. İki günlük ziyaretleri kapsamında kamuoyuna yansıyan iki görüşmesi olan Roth'un bu görüşmeler dışında siyasi nitelikte kimlerle bir araya geldiği merak ediliyor.

GÜNEYDOĞU VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Akşener ile görüşmesinde Roth, 24 Haziran seçimlerini yakından takip ettiklerini belirterek “Güneydoğu’da AK Parti ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.

7 HAZİRAN'DA DA DEVREDEYDİ

Roth'un ziyareti akıllara 7 Haziran seçimlerini getirdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce AP eski Başkanı Martin Schulz da Türkiye'ye geldi. Muhalefet partileriyle üçlü koalisyon için nabız yoklayan Schulz'un tespitleri doğru çıktı. Seçim sonuçlarından çıkan tablo ise üst akılın seçimden önce devrede olduğunu ortaya koydu. Schulz, beraberindeki parlamento heyeti ile birlikte 8 Nisan'da Meclis'te siyasi partilerin gruplarıyla görüştü. CHP, MHP ve HDP ile görüşen Schulz, seçim sürecini yönlendirdi.

CHP'YE KAMPANYA BİLGİSİ

Schulz, o dönem Kılıçdaroğlu'nun kapısını da çaldı. Kılıçdaroğlu, Schulz'un önerilerini dinleyerek, ekonomi odaklı bir seçim kampanyası yürüttü. Schulz'un görüşme trafiğinde liderlere "Bu seçim sonuçları belirsiz. İktidar partisi hükümet kuracak bir çoğunluğu dahi bulamayabilir" sözleri doğru çıkmıştı.

‘EVET’E ENGEL ‘HAYIR’A ONAY

Hollanda, Avusturya ve Almanya, geçen yıl mart ayında Türkiye’de anayasa değişikliği referandumu için propaganda çalışması yapmak isteyen Türk yetkililere izin vermedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemiş, Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, “istenmeyen kişi” ilan edilerek, polis eşliğinde sınır dışına çıkarıldı. Bu durum Hollanda ile ilişkilerde diplomatik krize yol açtı. Türkiye’ye karşı Avusturya’da geçen sene yürürlüğe giren yasa kapsamında, Viyana hükümetinin yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarına müdahale etmesinin önü açıldı. Bütün bunlar yaşanırken "hayır" bloğu da Avrupa'da seçim çalışmalarını rahat bir şekilde yürüttü. Bununla da yetinmeyen Avrupalılar, vakıflar üzerinden Türkiye'deki seçimleri yönlendirmeye çalıştı. Alman istihbarat kurumu BND adına faaliyet yürüten ‘Alman vakıfları’, 16 Nisan öncesi çeşitli başlıklar altında 'hayır' kampanyası düzenledi.

YASAKLAR PEŞ PEŞE

24 Haziran seçimleri öncesi milyonlarca Türk seçmenin yaşadığı ülkeler, Türk siyasetçilerine kampanya yasağı getirdi. Seçim çalışmalarına yasak getiren ilk ülke Avusturya oldu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Avusturya'daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor; bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz" dedi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, Türk siyasilerin, ülkelerinde kampanya yapmasının kamu düzeni için tehdit oluşturacağını ifade etti. Türklerin en fazla yaşadığı ülke olan Almanya da ise isim vermeden Türk siyasilerin seçim kampanyası yapamayacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden 3 ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" dedi.

 

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