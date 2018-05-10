O bölgedeki emlak fiyatlarını uçurdu

İstanbul'un ardından Dubai, Miami ve New York'ta açtığı restoranları da dolup taşan Nusret Gökçe, son olarak Türkiye'nin en ünlü çarşılarından Kapalıçarşı'da şube atmaya karar vermişti. Şimdilerde Tarihi Sandal Bedesteni'ndeki dükkanının tadilat işleriyle uğraşan ünlü kasap, çarşıya şimdiden bereket getirdi. Tuzlama (Salt Bea) hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret'in Kapalıçarşı'da açılacağının duyulmasıyla bölgedeki dükkan fiyatlarında bir anda artış oldu...

Emlakçılar, "Nusret sayesinde dükkanların kira ve satış fiyatları bir anda bir buçuk kat arttı" dedi. İnternet sitelerindeki emlak ilanlarında da "Kapalıçarşı'da Nusret'in karşısında dükkan" gibi bilgiler yazılmaya başlandı. Nusret'in Kapalıçarşı'daki şubesinin açılışına ise geçtiğimiz ay ABD'deki lokantasında ağırladığı David Beckham'ı çağırdığı ve ünlü yıldızın teklife sıcak baktığı da konuşulanlar arasında...