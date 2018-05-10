10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Meteorolojiden uyarı! Sağanak geliyor

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Meteorolojiden uyarı! Sağanak geliyor
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji de Marmara için sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteorolojiden uyarı! Sağanak geliyor Meteorolojiden uyarı! Sağanak geliyor Meteorolojiden uyarı! Sağanak geliyor

 

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Adana ve Hatay'ın kıyılarında, öğle Trakya kesimi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde ise Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Adana ve Hatay'ın kıyılarında, öğle Trakya kesimi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde ise Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah Kocaeli, Sakarya ile öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Adana ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce çevreleri kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğusu ile gece kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

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