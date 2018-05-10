Meteorolojiden uyarı! Sağanak geliyor

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji de Marmara için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Adana ve Hatay'ın kıyılarında, öğle Trakya kesimi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde ise Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR



Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Adana ve Hatay'ın kıyılarında, öğle Trakya kesimi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde ise Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah Kocaeli, Sakarya ile öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Adana ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce çevreleri kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğusu ile gece kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.