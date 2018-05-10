10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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İlk kez açılan kuyuda bulundu! Bir şehirde daha petrol sevinci

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Batman'ın Sason ilçesinde Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Heybeli köyü yakınında ilk kez açılan kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte petrol bulundu.
İlk kez açılan kuyuda bulundu! Bir şehirde daha petrol sevinci
İlk kez açılan kuyuda bulundu! Bir şehirde daha petrol sevinci İlk kez açılan kuyuda bulundu! Bir şehirde daha petrol sevinci İlk kez açılan kuyuda bulundu! Bir şehirde daha petrol sevinci

Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınında iki ay önce ilk kez çalışma başlatan TPBatman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Herent-2' adı verilen kuyuda petrole rastladı.

TP'nin sahası olarak bilinen ve TPIC'in sondaj çalışmalarını üstlendiği kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakasına rastlandığı belirtildi. Bölgede petrol gravitesi ile üretim kapasitesini araştırıldığı bildirildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ 27 BİN VARİLİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Öte yandan, TP Batman Bölge Müdürlüğü bölgedeki petrol üretim kapasitesinin artarak, sahalardaki günlük üretimin 27 bin varilin üstüne çıktığını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır'da petrol bulunmuş ve çıkartılması için talepte bulunulmuştu.

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