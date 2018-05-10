İlk kez açılan kuyuda bulundu! Bir şehirde daha petrol sevinci

Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınında iki ay önce ilk kez çalışma başlatan TPBatman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Herent-2' adı verilen kuyuda petrole rastladı.
TP'nin sahası olarak bilinen ve TPIC'in sondaj çalışmalarını üstlendiği kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakasına rastlandığı belirtildi. Bölgede petrol gravitesi ile üretim kapasitesini araştırıldığı bildirildi.
ÜRETİM KAPASİTESİ 27 BİN VARİLİN ÜSTÜNE ÇIKTI
Öte yandan, TP Batman Bölge Müdürlüğü bölgedeki petrol üretim kapasitesinin artarak, sahalardaki günlük üretimin 27 bin varilin üstüne çıktığını kaydetti.
Geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır'da petrol bulunmuş ve çıkartılması için talepte bulunulmuştu.